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Na Educação Infantil, desafio da adaptação demanda sintonia entre escola e família

Mais de cinco mil alunos iniciaram fase escolar em Passo Fundo. Especialistas apontam que diálogo e apoio da família é essencial no processo

Heloisa Gamero

Repórter

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