"Med Experience" quer conectar o norte gaúcho aos debates globais da medicina

Jornada médica vai acontecer em setembro. Ideau / Divulgação

O Centro Universitário Ideau apresentou oficialmente, na noite desta terça-feira (24), o projeto "Med Experience". A proposta é criar um formato de conexão entre a academia e o mercado, trazendo temas da medicina contemporânea para o debate acadêmico.

O lançamento ocorreu no auditório da instituição em Getúlio Vargas, no norte gaúcho. O projeto se baseia no tripé saúde, tecnologia e inovação, com objetivo de preparar profissionais para as mudanças no ecossistema de saúde e transformar a percepção do ensino e da prática médica no RS.

Com o tema “Entre algoritmos e vida: presente e futuro da medicina”, o evento Med Experience vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro. A pré-venda dos ingressos será entre os dias 17 e 24 de maio.

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Durante o lançamento, especialistas discutiram como a telessaúde e a inteligência artificial podem ampliar a eficácia clínica sem comprometer a humanização e a técnica médica. O debate contou com a participação dos médicos Thiago Souza La Falce, especialista em IA aplicada a negócios, e Fernando Arruda, especialista em metodologias de ensino.