Educação

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Notícia

Formação jurídica para mulheres é aposta da Cufa para combater a violência em Passo Fundo

Projeto “Mulheres em Laços” oferece oito encontros com temas de Direito Penal, de Família e acolhimento comunitário

GZH Passo Fundo

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