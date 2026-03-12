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Entre jovens e idosos, mais de 500 alunos buscam conclusão dos estudos no EJA de Passo Fundo

Três instituições estaduais do município atendem modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Alunos sonham em concluir etapa básica de ensino

Heloisa Gamero

Repórter

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