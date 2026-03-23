Educação

No IE
Notícia

Embaixador da Itália participa de inauguração de teatro em escola de Passo Fundo: "pedacinho italiano no RS"

Homenagem celebra os 150 anos da imigração italiana no Estado e integra projeto de ensino da cultura no IE

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS