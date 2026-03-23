Embaixador da Itália participa de inauguração de teatro em escola de Passo Fundo: "pedacinho italiano no RS"

O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, fez sua primeira visita oficial a Passo Fundo, no norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (23). O compromisso era a inauguração do Teatro Itália, no Instituto Educacional (IE).

Além dele, estiveram presentes também o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre Valerio Caruso, além de representantes do poder executivo e legislativo.

O teatro fica novo edifício Chicago do IE, e leva o nome de Itália em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. A inauguração contou com coral dos alunos, que cantaram os hinos brasileiro e italiano, além da canção Sarà Perché Ti Amo.

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— Me alegro muito de estar aqui. Ao ver os sobrenomes de descendência italiana, os alunos cantando na nossa língua, sinto que encontramos um pedacinho italiano no Rio Grande do Sul. Temos dois professores italianos na instituição e desafio que façam do italiano a segunda língua daqui — brincou o embaixador Alessandro Cortese.

Os professores italianos e o teatro fazem parte do projeto Vivências Italianas do IE. Nele, são desenvolvidas atividades focadas no ensino da língua, cultura e vivências italianas aos alunos.