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Carreta da PRF vira cinema móvel e leva educação para o trânsito a crianças de Passo Fundo

Projeto itinerante recebeu cerca de 240 alunos e segue para Não‑Me‑Toque, onde ficará durante a Expodireto

Günther Schöler

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