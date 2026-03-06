Carreta da PRF vira cinema móvel e leva educação para o trânsito a crianças de Passo Fundo

A Polícia Rodoviária Federal trouxe ao norte do RS uma carreta adaptada como sala de cinema para ações de educação no trânsito. Na quinta-feira (5), o veículo ficou estacionado em Passo Fundo e recebeu cerca de 240 crianças de escolas do município.

Os curtas exibidos abordaram comportamento seguro dentro de veículos, regras para pedestres, uso adequado da faixa de segurança e riscos do uso de celular ao caminhar ou dirigir.

— O caminhão é o cinema rodoviário e tem estrutura de cadeiras, ar-condicionado e telão, onde são exibidos vídeos educativos sobre trânsito. De acordo com o público, são escolhidos vídeos adequados às faixas etárias. Na próxima semana, o caminhão estará na feira de Não-Me-Toque, na Expodireto — disse chefe substituto da 8ª Delegacia da PRF de Sarandi, Douglas Bordin,

Durante as sessões, as crianças relataram o que assistiram: “eu aprendi como atravessar a rua na faixa. Tem que olhar para os dois lados", disse uma das alunas . "Ele me ensinou que não pode mexer no celular quando está andando", contou outro estudante.

— Os vídeos são feitos com animações. As crianças interagem, batem palmas e riem. No final, quando colegas conversam com elas sobre o tema, é possível ver que absorvem o conteúdo — explicou Bordin.

A diretora de uma das escolas destacou que o aprendizado também influencia os adultos:

— É importante até para eles darem puxões de orelha nos pais. Muitas vezes vemos os pais levando as crianças no banco da frente e sempre falamos sobre a importância do cinto de segurança — disse Janara Falcão.