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Prefeitura de Passo Fundo envia à Câmara projeto que reajusta gratificação de diretores de escola

Proposta altera o Estatuto do Magistério, atualiza critérios e cria nova faixa para educandários com mais de 501 alunos 

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS