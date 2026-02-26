Prefeitura de Passo Fundo envia à Câmara projeto que reajusta gratificação de diretores de escola

Definição foi feita em conjunto com os professores. Michel Sanderi / PMPF

A Prefeitura de Passo Fundo encaminhou à Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira (26), um projeto de lei que modifica dispositivos da Lei nº 1.733/76, que institui o Estatuto e a Carreira do Magistério Municipal. A proposta atualiza os critérios e os valores da Gratificação pelo Exercício de Direção de Escola (GD), estabelece reajuste médio de 33% e cria uma nova faixa para unidades com mais de 501 estudantes.

O projeto também revoga a Lei nº 3.463/1999 e incorpora seus critérios de proporcionalidade entre número de alunos e valores pagos aos diretores. Segundo a administração municipal, a mudança reorganiza a legislação e atualiza parâmetros que estavam sem revisão havia mais de 20 anos.

Pela nova estrutura, a gratificação passa a ter cinco faixas, conforme o número de alunos matriculados no ano anterior, com base no Censo Escolar e atualização anual da Secretaria Municipal de Educação. Os valores vão de R$ 1.398,54 para escolas com até 100 estudantes (GD1) a R$ 2.458,15 para unidades com mais de 501 alunos (GD5). Hoje, a tabela inclui quatro faixas com valores menores e critérios considerados defasados.

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O prefeito afirmou que a atualização reconhece o papel dos diretores na organização das escolas.

— Atualizamos valores, criamos uma nova faixa para escolas maiores e atendemos uma demanda apresentada pelos próprios diretores. A gestão escolar é complexa e exige dedicação permanente — disse.

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, destacou que a medida acompanha o crescimento da rede, que atende mais de 18.500 estudantes em 75 escolas.

— O diretor administra a parte pedagógica, a infraestrutura, a relação com as famílias, acompanha a aprendizagem e ainda responde por toda a organização administrativa da escola. É uma função que exige dedicação integral. Essa gratificação estava há muito tempo sem atualização estrutural — afirmou.

Teixeira acrescentou que a criação da GD5 atende a escolas com alta demanda. Ele explicou que algumas unidades têm mais de mil matrículas e que a reivindicação partiu dos próprios diretores em reuniões realizadas no final do ano passado.

A diretora Gisieli Vailati avaliou que o avanço resulta de construção conjunta:

— Não é uma vitória individual, mas de um grupo de diretores que diariamente administra suas escolas como pequenas cidades, enfrentando desafios e buscando soluções.