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Inspirado em Chicago, novo prédio do IE é inaugurado; veja estrutura por dentro

Edifício Chicago tem seis andares destinados à Educação Infantil e Ensino Fundamental. Investimento de R$ 50 milhões amplia estrutura do Instituto Educacional (IE)

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