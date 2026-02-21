Inspirado em Chicago, novo prédio do IE é inaugurado; veja estrutura por dentro

Entrada do novo prédio fica na Rua Paissandú, esquina com a Rua dos Andradas. Rebecca Mistura / Agência RBS

O novo prédio do Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo, no norte do RS, foi inaugurado neste sábado (21) em evento aberto à comunidade, no bairro Boqueirão. Com investimento de R$ 50 milhões, o edifício Chicago vem para complementar a estrutura da instituição.

A imprensa pôde conhecer o prédio horas antes do lançamento, em visita guiada. Foram seis andares erguidos durante 12 meses de obras, um espaço de 10,4 mil metros quadrados com auditório, laboratórios, salas de música e centro esportivo, além de salas de aula.

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O espaço, localizado na esquina da Rua Paissandú com a Rua dos Andradas, será destinado às turmas da Educação Infantil e Ensino Fundamental — enquanto que o Ensino Médio fica alocado no prédio Texas, reinaugurado em 2023.

A estrutura tem sistema para reutilizar água da chuva, painéis para energia fotovoltaica e um gerador abastecido pelo biocombustível BeVant, que reduz em 99% a emissão de fumaça. O empreendimento, segundo o empresário Erasmo Battistella, vai concretizar o projeto pedagógico de ensino do IE:

— Quando começamos as obras na escola, em 2022, tinham 158 alunos matriculados. Agora, temos mais de 1.200 estudantes que vão começar o ano letivo na próxima terça-feira. Estamos devolvendo o IE para a cidade e dando continuidade à sua história centenária.

Conforme Battistella, O Chicago Building, é inspirado nos três elementos que reconstruíram a cidade americana de Chicago, após um grande incêndio ocorrido em 1871: o concreto, o ferro e o vidro. A estrutura une a tradição de 120 anos da escola com as novidades e tecnologias do ensino atual.

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Nova estrutura

Entre os principais ambientes do novo edifício estão: