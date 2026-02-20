A escola como protagonista na nova cidade pensada

Escola passa a ocupar um papel estratégico na qualidade da vida urbana. Porthus Junior / Agencia RBS

Por Marcos Cittolin, diretor comercial do ECB Group

A volta às aulas carrega o símbolo do recomeço, do movimento e da expectativa em relação ao futuro. Em municípios que entendem a educação como eixo central do desenvolvimento social, cultural e humano, esse momento vai além dos muros da escola e passa a se relacionar diretamente com a forma como o território é pensado e construído.

Passo Fundo vive esse estágio de maturidade urbana. Ao longo de sua história, a cidade se consolidou como polo regional de ensino, saúde e serviços, atraindo diariamente milhares de pessoas de municípios vizinhos. Nesse contexto, a escola passa a ocupar um papel estratégico na qualidade da vida urbana.

O Instituto Educacional de Passo Fundo é um exemplo dessa transformação. Com uma trajetória centenária, o IE vem passando, nos últimos anos, por um processo consistente de modernização, sem abrir mão do seu legado. A inauguração do Edifício Chicago, marcada simbolicamente para 21 de fevereiro, três dias antes do início do ano letivo, reforça a ideia de continuidade, de renovação e de compromisso com o futuro da nossa cidade.

Mais do que um novo prédio, o Chicago materializa um projeto educacional alinhado às demandas contemporâneas. Integrado ao conjunto arquitetônico do Icon ECB e ao entorno urbano, a localização fortalece a relação entre escola e comunidade, facilita o acesso, amplia a mobilidade e posiciona a educação como elemento ativo da cidade. Ao lado do histórico Edifício Texas, o novo espaço reúne passado, presente e futuro, uma característica que também define Passo Fundo.

Com quase 12 mil metros quadrados, o Edifício Chicago foi pensado para acolher diferentes formas de aprender e conviver, que se materializam em salas modernas, laboratórios, espaços educacionais colaborativos voltados para a aprendizagem "mão na massa", além de áreas de convivência, esportivas e culturais. Auditórios preparados para grandes encontros também ampliam a capacidade do IE de formar cidadãos conectados com a comunidade onde vivem.

Quando a escola assume esse protagonismo, ela ajuda a orientar o desenvolvimento urbano de forma mais humana e inteligente. Investir em educação é investir na cidade. É criar bases sólidas para o crescimento econômico, para a inovação e para a construção de um futuro coletivo mais equilibrado. Em Passo Fundo, esse futuro começa, todos os anos, com a volta às aulas, e se constrói todos os dias, dentro e fora da sala de aula.