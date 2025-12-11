UPF é a segunda universidade mais sustentável do RS, aponta ranking internacional

Universidade de Passo Fundo está atrás apenas da Univates. UPF / Divulgação

A Universidade de Passo Fundo (UPF), no norte do Estado, foi classificada como a segunda mais sustentável do Rio Grande do Sul. O reconhecimento é da pesquisa UI GreenMetric World University Rankings 2025, divulgada nesta semana.

O sistema avalia políticas e ações relacionadas à sustentabilidade, gestão ambiental e eficiência energética. A universidade ocupa a 11ª posição no Brasil, a 49ª na América Latina e a 336ª no mundo, entre quase 2 mil universidades.

A metodologia considera seis indicadores: ambiente e infraestrutura; energia e mudanças climáticas; gestão de resíduos; uso e conservação da água; transporte; e educação e pesquisa. Este último representa 18% da pontuação total.

A reitora da UPF, Bernadete Dalmolin, afirmou que os resultados refletem um trabalho contínuo, buscado pela instituição há muitos anos.

— Por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, desenvolvemos uma política de sustentabilidade que congrega todas as áreas do conhecimento — explicou.

Universidades gaúchas no ranking

No Rio Grande do Sul, a Universidade do Vale do Taquari (Univates) ocupa o primeiro lugar. A Universidade Federal do Rio Grande (Furg), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) completam o ranking das cinco mais sustentáveis do Estado.

Em sua 15ª edição, o UI GreenMetric analisou 1.745 instituições de 105 países. No total, 60 universidades brasileiras participaram da avaliação.

Embora leve o nome de 2025, os dados são referentes ao ano de 2024. O ranking apresenta resultados de uma pesquisa online sobre as condições e políticas atuais relacionadas aos esforços de sustentabilidade e melhorias institucionais em universidades de todo o mundo.

— Nosso desafio diário, com toda a comunidade acadêmica, é colocar em prática aquilo que ensinamos e transformar a sociedade, buscando um futuro desenvolvido e sustentável para todos — resumiu a reitora da UPF sobre a conquista.