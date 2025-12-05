Unesco reconhece Passo Fundo como Cidade de Aprendizagem

Certificação é concedida por instituição da Alemanha. Jefferson Botega / Agencia RBS

Passo Fundo, no norte do Estado, passou a integrar, na quinta-feira (4), a Global Network of Learning Cities (GNLC), da Unesco, tornando-se uma “Cidade de Aprendizagem”.

A certificação internacional é concedida pelo Instituto para a Aprendizagem ao Longo da Vida (UIL), com sede em Hamburgo, na Alemanha.

Segundo o documento assinado pela diretora do UIL, Isabell Kempf, o município demonstra “forte compromisso com a aprendizagem ao longo da vida” e agora fará parte de uma rede mundial que reúne cidades dedicadas ao fortalecimento das práticas educativas, ao diálogo de políticas, à inovação e ao monitoramento de estratégias de aprendizagem.

Para o prefeito Pedro Almeida, o reconhecimento reforça políticas iniciadas nos últimos anos no município. Ele afirma que o ingresso na rede coloca Passo Fundo em contato com iniciativas globais que estimulam formação permanente e desenvolvimento humano.

— Esse resultado é fruto do trabalho de uma comunidade que acredita no conhecimento como força de desenvolvimento, nossas escolas, nossas instituições de ensino superior, nossos profissionais da educação e cada pessoa que faz desta cidade um território vivo de aprendizagem — disse.

O secretário municipal de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, destaca que o selo representa a consolidação de um projeto que entende a educação como eixo estruturante do desenvolvimento local.

— Passo Fundo assumiu, de forma planejada e comprometida, que aprender é um direito permanente, que acontece na escola, mas também nos espaços culturais, comunitários, tecnológicos e em todas as esferas sociais.

Agora, Passo Fundo passa a participar de ações de cooperação, capacitação e troca de experiências sobre iniciativas que conectam escolas, universidades, comunidade, setor produtivo e espaços não formais de aprendizagem.