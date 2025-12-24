MEC autoriza curso de Direito na UFSM de Frederico Westphalen

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no Campus de Frederico Westphalen, no norte do Estado, terá um novo curso de Direito. O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), concedeu autorização para a implantação da graduação.
A decisão consta na Portaria SERES/MEC nº 960, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23). O curso bacharelado oferecerá 30 vagas anuais na modalidade presencial, em turno noturno.
Com a publicação da portaria, a UFSM iniciará a próxima etapa do processo, que inclui a liberação de vagas para concurso de professores. Este é um passo essencial para a efetivação do curso e a posterior abertura de processo seletivo para o ingresso de estudantes.
Em nota, a universidade afirmou que a iniciativa representa um avanço para a UFSM/FW, reforçando seu papel na "expansão do ensino superior público e gratuito e na formação de profissionais qualificados para atender às demandas regionais".
