MEC autoriza curso de Direito na UFSM de Frederico Westphalen

Serão 30 vagas no turno noturno. UFSM / Divulgação

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no Campus de Frederico Westphalen, no norte do Estado, terá um novo curso de Direito. O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), concedeu autorização para a implantação da graduação.

A decisão consta na Portaria SERES/MEC nº 960, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (23). O curso bacharelado oferecerá 30 vagas anuais na modalidade presencial, em turno noturno.

Leia Mais De petroleiras a maior caldeira do mundo: a história da empresa gaúcha que driblou as crises e completa 50 anos de olho no exterior

Com a publicação da portaria, a UFSM iniciará a próxima etapa do processo, que inclui a liberação de vagas para concurso de professores. Este é um passo essencial para a efetivação do curso e a posterior abertura de processo seletivo para o ingresso de estudantes.

Em nota, a universidade afirmou que a iniciativa representa um avanço para a UFSM/FW, reforçando seu papel na "expansão do ensino superior público e gratuito e na formação de profissionais qualificados para atender às demandas regionais".