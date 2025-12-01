Estudantes e professores de Passo Fundo participam de teste de segurança das urnas eletrônicas

Atitus / Divulgação

Professores e alunos da Atitus — instituição gaúcha com unidades em Passo Fundo e Porto Alegre — tiveram seis teste de segurança aprovados para a 8ª edição do Teste Público de Segurança (TPS) do Tribunal Superior Eleitoral. Entre as 37 propostas selecionadas no país, a Atitus é a única instituição privada brasileira e a única do Sul com planos habilitados.

O Teste Público de Segurança é realizado no ano anterior às eleições para identificar vulnerabilidades nas urnas eletrônicas e nos sistemas eleitorais. As fragilidades encontradas são corrigidas antes do pleito. Nesta edição, foram aprovados 37 planos para testar a segurança eleitoral.

Os testes começaram nesta segunda-feira (1º) e seguem até sexta-feira (5), em Brasília. As equipes são formadas por docentes e estudantes do curso de Ciência da Computação da Escola Politécnica da instituição.

Os planos aprovados investigam, em ambiente controlado, cenários envolvendo mídias de carga, dispositivos USB, clonagem de sinal de vídeo e testes de buffer overflow, com o objetivo de contribuir para a segurança do sistema eleitoral.

Os grupos são liderados pelos professores Marcos Roberto dos Santos, Rafael Basso Reis e Vitalino Pitt. A participação inclui inspeção prévia dos códigos-fonte e submissão de propostas técnicas ao TSE. Esta é a terceira edição consecutiva com presença da Atitus.

