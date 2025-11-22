Vestibular de verão da Atitus reúne cerca de mil candidatos em Passo Fundo; saiba quando sai a lista de aprovados

Prova começou às 8h30min e terminou às 12h30min. Atitus Educação / Divulgação

A Atitus Educação realizou o Vestibular de Verão 2026 na manhã deste sábado (22). A prova presencial começou às 8h30min no Campus Santa Teresinha em Passo Fundo, no norte do Estado. Em Porto Alegre, os candidatos realizaram o exame no Campus Mont’Serrat.

Cerca de 1 mil candidatos compareceram para realizar a prova que terminou às 12h30min.

A edição deste ano marca a retomada da prova presencial exclusiva para o curso de Medicina, que contou com 50 questões objetivas, além da redação. Para os demais cursos, o processo seletivo é composto apenas pela redação.

No campus em Passo Fundo, candidatos também puderam conhecer de perto áreas de prática profissional. Visitas guiadas levaram grupos ao Campus do Agronegócio e ao Campus Hospital de Clínicas.

— Cada candidato que esteve aqui hoje viveu um pouco da jornada acadêmica da nossa instituição e conheceu de perto nosso compromisso com uma formação prática, inovadora e conectada às demandas reais do mercado — pontua Luciano Reolon, vice-presidente acadêmico da Atitus.

O gabarito será divulgado às 23h deste sábado (22). Já a lista de aprovados em Medicina e o resultado individual dos demais cursos serão publicados na segunda-feira (24), às 14h, no site da Atitus Educação e na Central do Candidato. No mesmo horário também começará o período de matrículas para todos os aprovados.

Matrículas

Matrículas poderão ser realizadas no Miniauditório da Biblioteca do Campus Santa Teresinha e no LMI do Campus do Agronegócio. Atitus Educação / Divulgação

Para facilitar o processo, a instituição promoverá um mutirão de matrículas de 24 a 27 de novembro.

Em Passo Fundo, o atendimento acontecerá no Miniauditório da Biblioteca do Campus Santa Teresinha e no LMI do Campus do Agronegócio. Em Porto Alegre, o serviço estará disponível na Central de Atendimento do Campus Mont’Serrat.