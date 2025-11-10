UPF tem inscrições abertas para cursos de mestrado e doutorado

Lançamento foi na manhã desta segunda-feira (10), no campus 1 da UPF. Camila Guedes / UPF

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas para seus cursos de mestrado e doutorado. Ao todo, são 12 programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento (veja a lista abaixo).

As inscrições abriram nesta segunda-feira (10), com a apresentação da nova campanha da instituição para o stricto sensu. O prazo é diferente para cada um dos cursos, por isso a orientação é que os interessados fiquem atentos a cada um dos editais. É possível se cadastrar neste site.

O slogan "As perguntas não param" sintetiza o propósito dos cursos: formar mestres e doutores que experimentam, qualificam e aplicam resultados de pesquisa em benefício da sociedade.

Leia Mais Mestrados e doutorados profissionais ganham força e propõem trabalhos aplicados; entenda a diferença para os acadêmicos

Como se inscrever

Os processos de seleção ocorrerão no âmbito de cada programa de pós-graduação. Para ver os editais, acesse este link.

Programas de Pós-graduação UPF com inscrições abertas: