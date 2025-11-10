UPF tem inscrições abertas para cursos de mestrado e doutorado

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com inscrições abertas para seus cursos de mestrado e doutorado. Ao todo, são 12 programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento (veja a lista abaixo).
As inscrições abriram nesta segunda-feira (10), com a apresentação da nova campanha da instituição para o stricto sensu. O prazo é diferente para cada um dos cursos, por isso a orientação é que os interessados fiquem atentos a cada um dos editais. É possível se cadastrar neste site.
O slogan "As perguntas não param" sintetiza o propósito dos cursos: formar mestres e doutores que experimentam, qualificam e aplicam resultados de pesquisa em benefício da sociedade.
Como se inscrever
Os processos de seleção ocorrerão no âmbito de cada programa de pós-graduação. Para ver os editais, acesse este link.
Programas de Pós-graduação UPF com inscrições abertas:
- Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGAdm) – Mestrado
- Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PPGAgro) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Bioexperimentação (PPGBioexp) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA) – Mestrado
- Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada/Associado Unijuí (PPGCA) - Mestrado
- Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGDireito) – Mestrado
- Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental (PPGEng) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGOdonto) – Mestrado e Doutorado
- Programa de Pós-Graduação em Projeto e Processos de Fabricação (PPGPPF) – Mestrado.