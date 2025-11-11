UPF sobe cinco posições e é a 6ª melhor universidade privada do Brasil em ranking nacional

Universidade é a 3ª melhor do RS entre as privadas. UPF / Divulgação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) subiu posições no Ranking Universitário da Folha (RUF) de 2025. O levantamento aponta a UPF como a 6ª melhor universidade privada do Brasil e a 3ª melhor entre as instituições privadas gaúchas.

A instituição ganhou cinco posições em relação ao ano anterior, quando ocupava o 11º lugar no país. A universidade também garantiu o 5º lugar no Brasil e o 3º no Rio Grande do Sul na área da pesquisa.

O Ranking Universitário da Folha é uma avaliação anual abrangente do ensino superior no Brasil. Ele classifica 204 universidades brasileiras, tanto públicas quanto privadas, com base em cinco indicadores principais: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado.

Desempenho por categorias

Nas demais categorias avaliadas, a UPF conquistou o 10º lugar no Brasil e o 3º no RS em ensino; o 5º lugar no Estado na área da internacionalização; e o 3º lugar no Estado no ranking de mercado.

No ranking geral, que inclui instituições públicas e privadas, a Universidade de Passo Fundo aparece na 52ª posição e como a 8ª melhor universidade do RS A reitora Bernadete Maria Dalmolin comentou o resultado:

— Estar entre as melhores universidades do país é motivo de grande orgulho e reconhecimento ao trabalho coletivo da nossa comunidade acadêmica. Esse resultado reflete o impacto da pesquisa, da ciência e da formação que realizamos na UPF, com compromisso e parceria. Acreditamos na transformação que o conhecimento gera e seguimos investindo em ensino, inovação e internacionalização para desenvolver nossa região e o país.

O RUF também apresenta um ranking de cursos, avaliando 40 graduações com maior número de ingressantes no Brasil. Neste ano, sete cursos da UPF se destacaram entre os 10 melhores do Brasil em instituições privadas: Engenharia Química (5º), Matemática (5º), História (6º), Ciências Biológicas (7º), Arquitetura e Urbanismo (7º), Letras (9º) e Filosofia (10º).