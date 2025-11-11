Educação

UPF sobe cinco posições e é a 6ª melhor universidade privada do Brasil em ranking nacional

Instituição também se destaca em pesquisa, ensino e internacionalização, além de ter sete cursos entre os 10 melhores do país

