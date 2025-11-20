UPF realiza vestibular de verão nesta quinta-feira; saiba quando sai a lista de aprovados

Prova presencial para o curso de Medicina segue até as 19h. Luis Melo / Ederson de Ávila / UPF

A Universidade de Passo Fundo (UPF) realiza seu vestibular de verão nesta quinta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra. A prova presencial começou às 14h no campus 1 da instituição, em Passo Fundo.

Os candidatos ao curso de Medicina respondem a questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia e Química, além da redação, com duração até as 19h.

Já os inscritos para os demais cursos fazem apenas a prova de redação, com duração de duas horas.

Neste ano, os candidatos puderam escolher a dois temas de redação. Foram eles:

as consequências sociais, culturais e éticas decorrentes de más escolhas humanas, atitudes negativas e relacionamentos tóxicos os impactos sociais, políticos, econômicos e ambientais de um evento da magnitude da COP30 para a sociedade mundial.

Neste vestibular, a UPF oferece vagas para 43 cursos presenciais e 12 semipresenciais, com início previsto para o primeiro semestre de 2026.