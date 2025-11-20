Educação

Em Passo Fundo
Notícia

UPF realiza vestibular de verão nesta quinta-feira; saiba quando sai a lista de aprovados

Instituição tem vagas para 43 cursos presenciais e 12 semipresenciais, com início previsto para o primeiro semestre de 2026  

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS