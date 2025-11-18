Educação

Voo para Medellín
Notícia

Quem são os cinco alunos de Passo Fundo que irão à Colômbia na Missão Cidade Educadora

Estudantes do 7º ano da rede municipal foram selecionados por desempenho acadêmico e gamificação para participar do projeto internacional

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS