Quem são os cinco alunos de Passo Fundo que irão à Colômbia na Missão Cidade Educadora

Pela primeira vez, a Missão Cidade Educadora terá como destino um país da América Latina. Os alunos da rede municipal de Passo Fundo, no norte do Estado, vão conhecer a cidade de Medellín, na Colômbia.

Os cinco estudantes escolhidos para participar do projeto foram revelados em evento na manhã desta terça-feira (18). Os jovens estudam no 7° ano do ensino fundamental em cinco escolas municipais da cidade.

Os alunos foram escolhidos a partir da maior média entre todas as escolas municipais de Passo Fundo, em quatro áreas do conhecimento: Matemática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Um quinto aluno representa a escola vencedora de gamificação.

— Esse projeto nos orgulha muito e já vem dando resultado! Nos últimos quatro anos, tivemos melhora de 36% na nossa avaliação diagnóstica no 8° ano, por conta da Missão Cidade Educadora — apontou o prefeito Pedro Almeida.

Saiba quem são os alunos

Maurício Borges Ribeiro foi selecionado pela área de Ciências da Natureza e representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Benoni Rosado;

Valnise Aide foi selecionada pela área de Ciências Humanas e representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Romana Gobbi;

Melany Luiza Moraes Vinoski foi selecionada pela área das Linguagens e representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Georgina Rosado;

Estevão Monteiro Bledoa da Silva foi selecionado pela área de Matemática e representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Notre Dame;

Murilo de Souza Daré foi selecionado pela gamificação das Emefs e representa a Escola Municipal de Ensino Fundamental Arlindo de Souza Mattos.

Selecionado pela área das Ciências da Natureza, Maurício recebeu a notícia da premiação com surpresa:

— Não esperava ganhar a viagem! Estudei de forma leve, são coisas que eu gosto de aprender.

Enquanto isso, a mãe do adolescente, Zilmara Ribeiro, acompanhou de perto o interesse do filho pela ciência. Ela deve acompanhar o filho na viagem à Colômbia.

— Ele gosta muito de tudo o que envolve ciências, dinossauros, museus de natureza, e a gente incentiva muito ele em casa. Imaginava que ele pudesse ganhar, mas a gente sempre fica emocionada — contou.

O que é a Missão Cidade Educadora

Passo Fundo integra o grupo de 487 cidades educadoras distribuídas pelo mundo. A viagem para a Colômbia marca a 4ª edição da Missão Cidade Educadora.

A escolha de Medellín neste ano está ligada ao modelo educacional da cidade, voltado ao desenvolvimento da população.

— A escolha foi muito certeira em trazer pra América Latina. Medellín fez uma escolha anos atrás, no que se refere à parte urbanística, segurança e educação, de tornar a vida da população melhor — destacou o secretário de Educação Adriano Canabarro Teixeira.

