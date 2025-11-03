Educação

Norte do RS
Notícia

Quatro meses após ataque, escola de Estação tem rotina de monitoramento 

Em 8 de julho, adolescente de 16 anos entrou na instituição e esfaqueou alunos. Uma criança de nove anos morreu

Rebecca Mistura

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS