Passe livre no transporte coletivo facilitará acesso ao Enem em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do RS, decretou passe livre para estudantes nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. A iniciativa busca estimular e facilitar o acesso dos jovens que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O benefício atende a um pedido do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade de Passo Fundo (UPF). Para garantir o deslocamento dos candidatos, o município arcará com os custos com as empresas Coleurb e Codepas.
Quase 4,8 mil passo-fundenses se inscreveram no Enem 2025, sendo 1.510 concluintes do Ensino Médio. Porém, no domingo (9), a cidade do norte gaúcho deve receber estudantes de toda a região que vão realizar as provas no município.
No Rio Grande do Sul, são 186,5 mil inscritos. No total, o país possui 4,81 milhões de inscritos confirmados, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Horários das provas
Nos dois domingos de provas, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Após esse horário, nenhuma entrada será permitida. A aplicação do exame inicia às 13h30min e segue até o final da tarde. O candidato só poderá deixar o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
O que cai em cada dia
9 de novembro
- Redação
- 45 questões de Ciências Humanas
- 45 questões de Linguagens
16 de novembro
- 45 questões de Matemática
- 45 questões de Ciências da Natureza
Locais de prova
O local de prova deve ser conferido na Página do Participante, que contém o Cartão de Confirmação de inscrição. No cartão, também é possível verificar informações como horários das provas e número de inscrição.
O que levar no dia da prova
No dia do exame, o participante deve apresentar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
O uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a aplicação das provas. Todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope fornecido pelo aplicador e lacrados até o término da prova.
🤳 Para ler mais sobre o que acontece na região, entre no canal de GZH Passo Fundo no WhatsApp e receba as principais informações do dia. Clique aqui e acesse.