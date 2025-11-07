Passe livre no transporte coletivo facilitará acesso ao Enem em Passo Fundo

Benefício atende a um pedido do Diretório Central de Estudantes da UPF. Rebecca Mistura da Silva / Agencia RBS

A prefeitura de Passo Fundo, no norte do RS, decretou passe livre para estudantes nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. A iniciativa busca estimular e facilitar o acesso dos jovens que realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O benefício atende a um pedido do Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade de Passo Fundo (UPF). Para garantir o deslocamento dos candidatos, o município arcará com os custos com as empresas Coleurb e Codepas.

Quase 4,8 mil passo-fundenses se inscreveram no Enem 2025, sendo 1.510 concluintes do Ensino Médio. Porém, no domingo (9), a cidade do norte gaúcho deve receber estudantes de toda a região que vão realizar as provas no município.

No Rio Grande do Sul, são 186,5 mil inscritos. No total, o país possui 4,81 milhões de inscritos confirmados, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Horários das provas

Nos dois domingos de provas, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Após esse horário, nenhuma entrada será permitida. A aplicação do exame inicia às 13h30min e segue até o final da tarde. O candidato só poderá deixar o local de aplicação com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

O que cai em cada dia

9 de novembro

Redação

45 questões de Ciências Humanas

45 questões de Linguagens

16 de novembro

45 questões de Matemática

45 questões de Ciências da Natureza

Locais de prova

O local de prova deve ser conferido na Página do Participante, que contém o Cartão de Confirmação de inscrição. No cartão, também é possível verificar informações como horários das provas e número de inscrição.

O que levar no dia da prova

No dia do exame, o participante deve apresentar documento de identificação original com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O uso de celulares e equipamentos eletrônicos é proibido durante a aplicação das provas. Todos os pertences pessoais devem ser guardados no envelope fornecido pelo aplicador e lacrados até o término da prova.