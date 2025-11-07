Educação

Coleurb e Codepas
Notícia

Passe livre no transporte coletivo facilitará acesso ao Enem em Passo Fundo

Medida oferece gratuidade a estudantes para provas nos dois próximos domingos. Cidade tem quase 4,8 mil inscritos no exame

GZH Passo Fundo

