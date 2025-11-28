Escola de Passo Fundo receberá nova biblioteca através de projeto cultural

Instituição está localizada no bairro Valinhos em Passo Fundo. Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha / Divulgação

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Sebastião Rocha de Passo Fundo, no norte do RS, é uma das instituições contempladas pelo Projeto Vira Página. A iniciativa é voltada à revitalização de bibliotecas escolares atingidas pela enchente de maio de 2024.

A ação é realizada pela produtora cultural Simples Assim, de Novo Hamburgo, com patrocínio da Corsan e do Instituto Aegea, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O projeto prevê a implantação de uma nova biblioteca no colégio que fica no bairro Valinhos. A iniciativa contempla obras estruturais, entrega de mil livros, mobiliário sustentável, computador, painel sensorial para estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) e uma ambientação pensada para estimular o gosto pela leitura.

O espaço será integrado à Sala Maker, ampliando as possibilidades pedagógicas para os alunos do 1º ao 5º ano. Hoje, a escola atende 185 estudantes, número que chega a cerca de 250 nos dias em que há turno integral.

Segundo a diretora Viviane Tessaro Silva Corrêa, os vendavais que atingiram Passo Fundo arrancaram telhas da escola, mas não chegaram a causar alagamentos. Ela destaca que a nova biblioteca representa um avanço importante para o incentivo à leitura na instituição.

— Não tínhamos biblioteca, apenas uma estante de livros. A Corsan/Aegea fez um trabalho aqui na frente da escola e verificou essa necessidade. Todos estão muito contentes porque agora teremos um ambiente para desenvolver os projetos de literatura junto ao Espaço Maker, que já utilizamos para atividades de criatividade e construção de projetos.

Próximos passos

A arquiteta responsável pelo projeto já realizou a vistoria técnica no local, com medições, levantamento de necessidades e contato com fornecedores da região. A partir do diagnóstico, serão definidas as adaptações necessárias na estrutura e no mobiliário.

Conforme o diretor da produtora Simples Assim, Daniel Henz, a expectativa é que o espaço seja inaugurado em março de 2026:

— Estamos aguardando a liberação da prefeitura para iniciar a reforma em janeiro, durante as férias escolares. Na quinta-feira (27), aprovamos o projeto do mobiliário com a escola e estamos contratando os móveis. Até o início de dezembro, a escola deverá escolher os livros pra encomendarmos. Tudo está andando super bem.

A nova biblioteca terá uma curadoria especial de livros, feita em conjunto com a equipe escolar, e 70% dos títulos serão de autores, editoras ou ilustradores gaúchos. Temas como meio ambiente e inclusão devem fazer parte do acervo, que também deve ser disponibilizado em formatos acessíveis, como ePub e audiolivros.

Além da Emef Coronel Sebastião Rocha, o Vira Página também vai contemplar as escolas municipais Saldanha da Gama (Rio Grande), Eurípedes Brasil Milano (Alegrete) e Cônego Sereno (Estrela).

