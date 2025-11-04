Escola de Passo Fundo conquista 17 medalhas em olimpíada de educação financeira

O Instituto Educacional (IE) de Passo Fundo, no norte do Estado, conquistou 17 medalhas na Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (OLITEF). A competição teve mais de 2 milhões de inscritos, de 16.280 escolas de todo o Brasil.
A olimpíada nacional é voltada à promoção do conhecimento sobre finanças pessoais, investimentos e responsabilidade econômica entre estudantes das redes pública e privada.
A OLITEF é organizada pelo Tesouro Nacional e pela Bolsa de Valores do Brasil (B3), com apoio do Ministério da Educação (MEC). O projeto tem como objetivo estimular o raciocínio crítico e o planejamento financeiro entre jovens a partir do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.
Na edição mais recente, o IE obteve o seguinte desempenho:
Medalhas de ouro
- Arthur Alexandre Abreu
- Davi Schneider Coratto
- Felipe Cardoso Rodrigues
- Gabriel Brock
- Isabella Teixeira Schuquel
- Lucas Seidler Tochetto
- Maria Mie Rodrigues Vieira
- Otto Jose Cunha De Souza
- Pedro Isaac Iarcheski Vanin
- Theo Arruda Somavilla Dalla Costa
Medalhas de prata
- Antonella Camargo Kirst
- Arthur Pena Sander
- Daniel Wesley De Melo Costa Da Silva
Medalhas de bronze
- Arthur Riva Veneral
- Felipe Bassi Brusso
- Francisco Ernani Heineck
- Manuela Simor Bringhenti
Segundo a direção da instituição, o resultado representa o trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica e administrativa.
