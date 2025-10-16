UPF lança vestibular de verão com vagas para mais de 40 cursos; saiba o prazo de inscrição

Há vagas para 43 cursos presenciais e 12 semipresenciais. Divulgação / Universidade de Passo Fundo

A Universidade de Passo Fundo (UPF) lançou, na manhã desta quinta-feira (16), sua campanha para o vestibular de verão 2026/1. O lançamento foi durante o primeiro dia de Interação, iniciativa que permite que alunos do ensino médio vivam uma imersão nos cursos e estrutura do campi da universidade.

Neste vestibular, a UPF oferece vagas para 43 cursos presenciais e 12 semipresenciais. Interessados em ingressar na instituição podem se inscrever até 16 de novembro neste site. O processo seletivo inclui prova presencial, a ser realizada em 20 novembro, ou à distância, até fevereiro de 2026.

Além do vestibular, os candidatos podem acessar os cursos da UPF através da nota do Enem, transferência, reingresso e reabertura de matrícula.

A novidade deste ano são as novas opções de cursos na estrutura multicampi da UPF. Um exemplo é o campus de Casca, que passa a oferecer os cursos de Medicina Veterinária e Engenharia Elétrica, até então realizados exclusivamente no campus de Passo Fundo. O curso de Física também passa a ser ofertado nos campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Sarandi e Soledade.

A UPF também passa a oferecer cursos de Nutrição e Educação Física na Faculdade da Associação Brasiliense de Educação (Fabe), em Marau.

— Nossa proposta curricular é voltada à região e todos os cursos são os mesmos ofertados no campus de Passo Fundo, sem qualquer diferenciação. Essa campanha evidencia o valor da educação, que é o que acreditamos — disse o pró-reitor acadêmico, Edison Casagranda.