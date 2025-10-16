Quem matou Odete Roitman? Universidade gaúcha transforma novela em aula de ciência forense

No remake de "Vale Tudo", Odete Roitman é interpretada por Débora Bloch. TV Globo / Reprodução

Um dos grandes mistérios da televisão brasileira será desvendado nesta sexta-feira (17): quem matou Odete Roitman? Mas antes do aguardado último capítulo do remake de Vale Tudo ser exibido, uma universidade gaúcha convidou estudantes a resolverem o crime.

No campus da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) de Frederico Westphalen, no norte do Estado, o curso de Biomedicina aproveitou a popularidade da novela para mostrar a atuação dos profissionais da área.

— Como o biomédico pode trabalhar com a ciência forense, decidimos colocar um boneco no chão, sangue falso e vestígios do crime para chamar a atenção para a profissão de perito criminal — conta a professora Paula Balestrin.

A iniciativa faz parte do evento URI Profissões que acontece nesta quinta-feira (16) e abre as portas da instituição para que a comunidade conheça as graduações e a estrutura da universidade. Durante a atividade, cada curso monta um estande com o que tem de mais interessante em sua área.

— Como a novela está dando muito o que falar, pensamos em trazer o crime de quem matou a Odete Roitmann pra chamar a atenção dos alunos. Ali tem um painel de possíveis criminosos, com o nome dos suspeitos — explica Paula.

Tudo é envolvido em uma encenação que mostra a atuação do biomédico: ao chegarem no estande, os visitantes têm sua digital lida e entendem melhor sobre essa possibilidade de mercado, com foco no trabalho de perícia.

— Mesmo os alunos que nunca assistiram já ouviram falar da novela. Então é uma interação muito boa, porque todo mundo tem um palpite sobre quem é o criminoso. Gerou interesse não só pela novela, mas também para o curso de Biomedicina em si — destaca a professora.

Vale Tudo

Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias apontou que cinco personagens são os suspeitos pela morte da vilã interpretada por Débora Bloch: Celina (Malu Galli), Cesar (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

A novela Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira, às 21h20min, revelando o mistério do assassinato de Odete Roitman.

