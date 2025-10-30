Leite anuncia plano de contingência para escola que foi alvo de ataque em Estação

Um aluno da instituição, de 9 anos, morreu depois de ataque a facas no dia 8 de julho. Jefferson Botega / Agencia RBS

Alvo de ataque a facas em julho, a Escola de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, de Estação, recebeu nesta quinta-feira (30) um plano de contingência do governo do Estado com ações integradas de curto, médio e longo prazos.

Em 8 de julho, um adolescente de 16 anos entrou na instituição e atingiu estudantes e professores com facadas. Um aluno de nove anos morreu.

O plano de contingência foi construído em conjunto por nove secretarias estaduais — entre elas Segurança Pública, Educação e Saúde —, e entregue à escola pelo governador Eduardo Leite. A ideia é fortalecer a rede de proteção à comunidade escolar e oferecer atendimento humanizado às vítimas e famílias.

— O episódio que abalou Estação comoveu todo o Rio Grande do Sul e exige que tenhamos respostas responsabilidade, e um compromisso duradouro com a proteção da vida — disse o governador.

Entre as medidas de curto prazo do plano de contingência estão:

reforço do policiamento ostensivo da Brigada Militar, com presença contínua do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd)

ampliação de programas de prevenção e diálogo com os jovens, como o Papo de Responsa, da Polícia Civil.

Entrega foi na manhã desta quinta-feira (30) em Estação. Maurício Tonetto / Secom RS

Além disso, a Secretaria de Educação ficará responsável pela capacitação de conselheiros tutelares e profissionais da rede de atendimento, enquanto a Saúde prestará acompanhamento psicológico e apoiará a recuperação do adolescente que causou o ataque, hoje recolhido no Case de Passo Fundo. Leia o documento na íntegra.

— Foi um período muito triste e difícil, mas, aos pouquinhos, as coisas vão se encaixando e a escola vai reencontrando seu caminho. O normal de antes não volta mais: o que estamos construindo agora é um novo normal, feito de cuidado, escuta e reconstrução — disse a diretora da escola, Karina Slaviero.

Entrega para hospital

Além do plano de contingência entregue à escola, Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergamnn, assinaram a portaria que habilita o Hospital Santo Antônio, em Estação, para abertura do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa.

O hospital receberá R$ 120 mil mensais do governo do Estado para o custeio do serviço de atendimento ambulatorial especializado de pessoas idosas com 60 anos ou mais, consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência.