Educação

Norte do RS
Notícia

Leite anuncia plano de contingência para escola que foi alvo de ataque em Estação

Documento inclui medidas a serem tomadas por nove secretarias do Estado a fim de fortalecer a rede de proteção à comunidade escolar e oferecer atendimento humanizado às vítimas e famílias

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS