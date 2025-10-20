Inscrições para novos alunos da rede municipal de Passo Fundo estão abertas; veja como garantir a vaga

Vagas são na Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental. Jefferson Botega / Agencia RBS

Estão abertas as inscrições para novos alunos da rede municipal de ensino de Passo Fundo, no norte do Estado. As vagas são na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental.

O período de inscrições vai até o dia 31 de outubro. As matrículas são feitas somente de forma online, por meio de um sistema da prefeitura (veja abaixo).

Ao acessar, é preciso fazer um cadastro, informando dados dos responsáveis e da criança, e inscrever o aluno dentro das opções de escolas conforme o endereço da família.

Leia Mais Longe das telas e perto dos livros: como a literatura contribui para o desenvolvimento infantil

A Secretaria Municipal de Educação reforça que as famílias que optarem por escolas de turno integral devem observar que a participação em todos os turnos será obrigatória, conforme previsto no edital. Essa medida garante o pleno aproveitamento das atividades pedagógicas e o cumprimento da jornada escolar estabelecida pela rede municipal.

Os responsáveis por crianças em lista de espera em 2025 também devem refazer a inscrição no período oficial, a fim de garantir a participação no processo do próximo ano letivo.

Ajuda presencial

As famílias que tiverem dificuldade em realizar o processo de forma online podem procurar o atendimento na Central Municipal de Vagas. O endereço é Avenida Brasil Leste, 839, junto à Escola das Profissões.

Algumas escolas municipais de Ensino Fundamental estão abertas para apoiar as famílias com dúvidas.

Prazos para transferências e vagas restantes

Além das novas inscrições, também foram definidos os prazos para transferências e vagas restantes:

Inscrição nova: destinada a candidatos de todas as etapas da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental. Período: 20 a 31 de outubro de 2025;

destinada a candidatos de todas as etapas da Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental. Período: 20 a 31 de outubro de 2025; Transferências: para estudantes já matriculados em escolas públicas ou privadas que desejem mudança de instituição, exceto para o 1º ano. Período: 15 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026;

para estudantes já matriculados em escolas públicas ou privadas que desejem mudança de instituição, exceto para o 1º ano. Período: 15 de dezembro de 2025 a 16 de janeiro de 2026; Vagas remanescentes: abertura a partir de 18 de fevereiro de 2026, para novos candidatos ou transferências ao longo do ano letivo.

As vagas são limitadas e a classificação dos candidatos seguirá critérios objetivos definidos em edital, como zoneamento, situação de vulnerabilidade social, participação em programas sociais e presença de irmãos na mesma escola.

É possível consultar o edital completo no site da prefeitura de Passo Fundo. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelos contatos de WhatsApp da Secretaria de Educação: (54) 99617-9279, (54) 3316-7210 e (54) 3314-6911.

Leia Mais Feira do Livro de Passo Fundo acontecerá de 1° a 9 de novembro