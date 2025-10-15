Entre desafios e vocação: o que move quem escolhe ser professor hoje

Desde menina, Lissara Kaiuane Delphino Alves já sabia que o lugar dela no mundo seria numa sala de aula. A vocação apareceu cedo, quando ajudou o avô agricultor a aprender o alfabeto e assinar o próprio nome.

Anos mais tarde, a hoje professora também ensinou à irmã mais nova o caminho das letras.

— Eu era a profinha deles e fui me experimentando. Gostava muito de estar ensinando e de estar em contato com livros. Na escola, eu era a aluna que sempre queria ser ajudante da professora. Para mim, foi uma escolha natural, parecia que era o caminho certo — conta.

A paixão pelos livros e pela escrita levou Lissara a escolher o curso de Letras na Universidade de Passo Fundo (UPF), onde ingressou em 2014. Foi ali que ela uniu o gosto pela leitura à vontade de ensinar:

— Por ser muito leitora, meio rata de biblioteca, eu decidir ir para o curso de Letras, que me possibilitava trabalhar com alunos maiores. No magistério, durante o Ensino Médio, eu já tinha tido a oportunidade de ter contato com a educação infantil.

Além de atuar em duas escolas da rede privada de Passo Fundo como professora de Redação e Literatura, Lissara levou a vocação para além da sala de aula: aos 30 anos é idealizadora do Laboratório de Linguagens Karenina, projeto autoral que oferece mentorias de redação para vestibulares e Enem.

Para Lissara, os desafios da sala de aula ainda são muitos, da necessidade de engajar os alunos em tempos de excesso de informação à luta por valorização e melhores condições de trabalho. Apesar das dificuldades, é justamente nas relações que ela encontra sentido.

— Sou muito feliz pela escolha que fiz. Eu sei que não vou mudar o mundo, mas posso fazer a diferença na vida dos meus alunos que futuramente estarão em consultórios como médicos, advogados e veterinários. Eles é que vão fazer a transformação. E é nessa corrente que a gente vai propondo algum tipo de mudança.

Formação para quem transforma

Universidade de Passo Fundo (UPF) oferece 12 licenciaturas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A história de Lissara reflete a de muitos professores apaixonados pelo ensino no norte gaúcho. E a procura por formação para atuar na área voltou a crescer.

Atualmente, só na UPF são 12 licenciaturas oferecidas: Educação Física, Biologia, Física, Química, Matemática, História, Pedagogia, Música, Letras, Artes e Filosofia. O interesse pelos cursos tem aumentado, ainda que gradualmente, segundo Luiz Marcelo Darroz, diretor do Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade da universidade.

Programas como o Professor do Amanhã, do governo do Estado, têm contribuído para ampliar o acesso e estimular a permanência de quem sonha em lecionar.

— Na primeira edição, tivemos cem bolsistas em cursos como Letras, Matemática, Biologia e História. No segundo edital, mais 50 novos alunos ingressaram. Agora, estamos na expectativa de uma nova seleção — avalia.

Para Darroz, manter viva a escolha pela docência é um desafio e, ao mesmo tempo, uma missão essencial:

— Vivemos em um mundo complexo, em constante transformação. Por isso, buscamos formar professores empáticos, éticos e preparados para lidar com essas mudanças.

Os cursos de licenciatura integram teoria e prática desde o início da formação, aproximando os estudantes da realidade das escolas e da convivência que humaniza o processo de aprender.

— A profissão de professor não vai deixar de existir. É uma profissão do presente e do futuro, porque a educação é, acima de tudo, um ato de humanização — afirma.

Nova geração de educadores

Isabella atua há dois anos em sala de aula. Isabella Cristina Menegat / Arquivo pessoal

Enquanto professores como a Lissara inspiram pelo exemplo, uma nova geração de educadores começa a traçar o próprio caminho.

É o caso da Isabella Cristina Menegat, 21 anos, onde o amor pela docência nasceu de uma relação afetiva com a própria escola. Formada em Letras pela UPF em julho, ela já soma dois anos de experiência em sala de aula.

— Quando eu tinha 13 anos, decidi que queria ser professora e nunca mais questionei isso. Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de estar na escola. Meu primeiro encantamento não foi exatamente pela profissão de professora, mas pela escola em si.

Mesmo com os desafios diários, Isabella tem convicção de que escolheu o caminho certo. Para ela, ensinar é um ofício que resiste ao tempo e às transformações tecnológicas.

— O professor talvez seja uma das únicas profissões que consegue colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, porque é insubstituível. A inteligência artificial pode auxiliar, mas não substitui.

Joice Fagundes do Santos, de 20 anos, está cursando Letras na UPF e deve se formar no final de 2026. Desde que entrou na faculdade, já começou a atuar em sala de aula, inicialmente como professora assistente.

Joice é monitora da oficina de Cidadania Global do programa Tempo Integral. Encontro é realizado em formato de aula. Joice Fagundes do Santos / Arquivo pessoal

Atualmente, Joice é estagiária do programa Tempo Integral, iniciativa da prefeitura que busca proporcionar um aprendizado multidimensional aos estudantes da rede municipal de ensino.

Criada na zona rural de Passo Fundo, Joice cresceu cercada pela escola: a mãe trabalha como merendeira e o irmão também cursou Letras.

O interesse pela docência surgiu ainda no 6º ano, quando conheceu sua primeira professora de inglês.

— Ela era diferente das outras: trazia filmes, séries e usava All Star. Foi ali que conheci a língua inglesa e vi que a educação podia ser lúdica — lembra Joice.

Participando de um projeto de extensão da UPF, que funcionava como oficina de inglês para alunos de escola pública e incentivada pela professora, ela percebeu o impacto que um docente pode ter na vida de um aluno.

— A gente não imagina que pode virar um reflexo assim para o aluno. Querendo ou não, ser professor é isso também, ser um reflexo — afirma.