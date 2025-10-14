Desenhos estilo "Bobbie Goods" viram livro que celebra a cultura local no norte do RS

A febre dos desenhos estilo Bobbie Goods chegou às salas de aula de Tapejara, no norte do Estado. Os alunos da rede pública e particular receberam uma versão local do livro de colorir com alguns dos símbolos do município: o Tapejara Goods.
A entrega aconteceu na última segunda-feira (13), em alusão ao Dia das Crianças. O projeto foi criado pela servidora pública Ana Paula Bugone, coordenadora do Grupo Integrado da Terceira Idade (GITI).
O Tapejara Goods traz ilustrações e mensagens que representam a cidade, com o objetivo de fortalecer o vínculo da comunidade com a cultura local. Segundo Ana Paula, a iniciativa inspirada na trend das redes sociais veio para celebrar o que Tapejara tem de melhor: seu povo, sua alegria e suas cores.
— Sempre fui apaixonada por tudo que envolve a arte, o desenho e os diferentes modos de expressão. Acredito muito no poder que a arte tem de educar, emocionar e transformar — conta ela, que é acadêmica de Pedagogia e pós-graduanda em Ensino de Artes.
Os desenhos foram inspirados em fotos e referências de paisagens, prédios e símbolos de Tapejara. Com o apoio da Secretaria Municipal da Educação, o projeto ganhou forma e se transformou no livro criado para comemorar os 70 anos do município.
— Desde o início, meu objetivo era incentivar nossos alunos a valorizarem a cultura local, a exercitarem a criatividade e a se expressarem através da arte, reconhecendo o quanto somos abençoados por viver em uma cidade tão rica em história e cultura — pontua Ana Paula.
Ao todo, foram criados 25 desenhos para o Bobbie Goods local. O livro foi distribuído para cerca de 3,5 mil crianças e adolescentes, da pré-escola ao 3º ano do ensino médio, em todas as escolas.
— As crianças amaram, os professores também queriam ter o livro, e até hoje muita gente, de diferentes idades, me procura querendo saber se há exemplares à venda — diz a criadora do Tapejara Goods.
