Desafio na educação: 90% das pessoas com deficiência em Passo Fundo não chegam ao ensino superior

Cerca de 12,8 mil pessoas em Passo Fundo, no norte do Estado, vivem com algum tipo de deficiência. Mais da metade delas (54%) não possuem instrução ou não concluiu o ensino fundamental. A taxa de analfabetismo entre essa população chega a 11%, enquanto entre pessoas sem deficiência é de apenas 2%.

Os dados são do último Censo do IBGE, que aponta que 12,8 mil passo-fundenses maiores de 15 anos convivem com limitações que dificultam atividades básicas, como enxergar, ouvir, andar, pegar objetos ou se comunicar.

São condições que afetam diretamente o acesso à educação e ao trabalho: a disparidade entre pessoas com deficiência e os sem deficiência também se reflete na formação profissional, pois apenas 10% da população PCD teve acesso ao ensino superior, enquanto a taxa da população geral é de 26%.

Quem conseguiu chegar lá

Entre quem conseguiu romper essas barreiras está Everton de Souza, 50 anos. Com cerca de 6% da visão por conta de um glaucoma e fotofobia, ele se formou em Pedagogia pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Hoje, utiliza recursos como áudio e o sistema braile para ler e estudar, mas lembra que o caminho até a graduação foi longo e cheio de obstáculos.

— Minha alfabetização foi bem difícil, os professores nem sempre me ditavam os conteúdos. Foi um processo bem complicado, até que eu desisti no Ensino Médio. Com 27 anos descobri a Apace e vi que outros PCDs haviam concluído os estudos no EJA. Foi ali que deu certo e consegui entrar na faculdade — recorda.

Na universidade, a jornada de Everton encontrou mais apoio. O Serviço de Atenção aos Estudantes (Saes), da UPF, oferece suporte a alunos com deficiências físicas, sensoriais, neurodivergências ou questões de saúde mental que interferem na permanência acadêmica.

No caso de estudantes cegos, por exemplo, o setor adapta materiais didáticos, elabora provas orais e ajusta o formato das atividades avaliativas, quando necessário. Desde 2023, mais de 70 alunos já foram atendidos por meio dessas iniciativas.

— Nosso foco é garantir o protagonismo do estudante no processo formativo. Eles nos procuram, comunicam as necessidades e garantimos a acessibilidade dentro da universidade, tudo para assegurar sua permanência — explica a diretora de Desenvolvimento e Formação Acadêmica da UPF, Carla Beatrice Gonçalves.

Hoje formado, Everton ajuda a repassar os conhecimentos dentro da Associação Passofundense de Cegos (Apace), como voluntário na alfabetização do sistema braille. As aulas são ministradas para crianças cegas, adolescentes e adultos.

