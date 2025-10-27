Educação

Formação acessível
Notícia

Desafio na educação: 90% das pessoas com deficiência em Passo Fundo não chegam ao ensino superior

Cerca de 12 mil pessoas vivem com algum tipo de deficiência na cidade. Taxa de analfabetismo entre essa população chega a 11%, enquanto entre pessoas sem deficiência é de apenas 2%

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS