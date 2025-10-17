Colégio agrícola do RS inaugura aviário-escola com tecnologia 4.0

Localizado em Erechim, no norte do RS, o Colégio Agrícola Ângelo Emílio Grando criou um aviário-escola com tecnologia 4.0 voltado à qualificação de estudantes na área da avicultura.

Com 130 metros quadrados e capacidade para manejar até 1 mil aves, o espaço permite acompanhar todo o ciclo de criação, do alojamento ao abate. O ambiente é dividido entre sala de aula e aviário, o que possibilita a integração entre teoria e prática.

Um sistema automatizado com tecnologia internacional permite o controle remoto da alimentação, temperatura, umidade e níveis de CO₂ por meio de sensores, conta o professor Leandro Brancalione:

— Esse sistema é canadense e americano, com aquecimento automatizado, utilizado por grande parte dos produtores da região do Alto Uruguai. Preparamos o aluno para o mercado de trabalho e também para suceder a propriedade.

Ao todo, o investimento no espaço foi de R$ 350 mil, com recursos obtidos através de parcerias com cooperativas e empresas privadas do setor avícola.

— O mais importante é o aspecto pedagógico. Os alunos têm aula e acompanham o processo evolutivo das aves direto no ambiente de produção — destaca o professor.

Colégio atende 42 estudantes. Reprodução RBS TV / Divulgação

Inicialmente, o aviário-escola trabalha com 500 frangos — o objetivo é começar em capacidade menor para garantir boa conversão alimentar e o bom aproveitamento dos alunos. Um dos estudantes beneficiados é Bernardo Barbacovi, 18 anos.

— Dentro do aviário conseguimos visualizar o manejo, desde a alimentação, nutrição, limpeza e bem-estar animal — conta ele, que está no 3° ano do ensino médio.

A estrutura inaugurada em setembro atende estudantes de 42 municípios e já é considerada referência regional.

— Eles têm o espaço para a aula teórica e, logo atrás, para a prática. Aprendem também sobre o manejo e os equipamentos disponíveis — disse a coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Juliane Bonez.

— Com esse aviário e a tecnologia embarcada, os alunos terão mais qualidade e competência para ingressar no mercado de trabalho — resume o diretor Orlando Klimaczewski.