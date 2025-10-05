Educação

Quase mil inscritos
Notícia

CNU: em Passo Fundo, cerca de metade dos inscritos comparece para realização da prova

Concurso Nacional Unificado reuniu candidatos de todo o país; no Rio Grande do Sul, provas foram aplicadas em dez municípios

Alessandra Hoppen

