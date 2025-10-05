CNU: em Passo Fundo, cerca de metade dos inscritos comparece para realização da prova

O exame é uma das maiores seleções públicas realizadas no Brasil. Alessandra Hoppen / Agencia RBS

Candidatos de todo o país participam neste domingo (5) das provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o "Enem dos Concursos". Em Passo Fundo, dos 949 inscritos, cerca de 50% dos participantes compareceu para a realização da prova, segundo a organização.

O exame é uma das maiores seleções públicas já realizadas no Brasil e reúne mais de 3,6 milhões de inscritos em todo o país. No Rio Grande do Sul, as provas foram aplicadas em dez cidades.

Em Passo Fundo, a movimentação começou cedo na Faculdade Anhanguera, ponto de aplicação da prova. Os portões abriram às 11h30 e foram fechados pontualmente às 12h30. As provas iniciaram às 13h, com duração de até cinco horas para os candidatos de nível superior e três horas e meia para os de nível médio e técnico.

O CNU busca unificar os concursos do governo federal e permitir que os candidatos concorram a diferentes órgãos e cargos em uma única prova. São 3.652 vagas distribuídas entre ministérios, autarquias e instituições públicas federais.