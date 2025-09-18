Educação

Desde 2021
Notícia

Vaca parada no recreio: escolas de município da Região Norte têm disciplina de Cultura Gaúcha

Em Capão Bonito do Sul, conteúdos sobre aspectos históricos, artísticos e folclóricos fortalecem o tradicionalismo em sala de aula

Luiz Otávio Calderan

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS