Vaca parada no recreio: escolas de município da Região Norte têm disciplina de Cultura Gaúcha

Desde 2021, escolas da rede pública de Capão Bonito do Sul tem uma disciplina de Cultura Gaúcha. Prefeitura de Capão Bonito do Sul / Divulgação

Em Capão Bonito do Sul, município de pouco mais de 1,7 mil habitantes na Região Norte, as tradições do Rio Grande do Sul fazem parte das atividades escolares — e invadem até a hora do recreio. Há quatro anos, escolas da rede pública contam com a disciplina de Cultura Gaúcha, que inclui conteúdos sobre aspectos históricos, artísticos e folclóricos do RS.

A iniciativa — prevista através da Lei Municipal nº 937/2021 — é parte de um esforço da cidade para valorizar o tradicionalismo.

Na Escola Municipal Firmino Frizzo, por exemplo, alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental se divertem com a brincadeira de vaca parada. Os estudantes treinam as habilidades de tiro de laço e fortalecem o vínculo com os costumes locais.

A atividade, reservada sempre para acontecer nos intervalos, é uma das preferidas entre os alunos, conta o secretário de Educação de Capão Bonito do Sul, Jerry Segalla:

— Um dos atrativos é permitir e fomentar que as crianças brinquem e utilizem a vaca parada nos intervalos. Como é uma escola de tempo integral, os alunos precisam de um momento de descontração, e essa é uma das brincadeiras mais queridas. É um incentivo ao gosto pela cultura local.

Um dos jovens laçadores é o estudante Kauê Campos de Moraes, de 12 anos. Ele destaca também o clima de amizade e diversão.

Nós laçamos vaca parada, enquanto uns vão proseando e fazendo brincadeira. Vamos dando risada e brincando um com o outro. KAUÊ CAMPOS DE MORAES Aluno do 6º ano