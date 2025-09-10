UPF abre vagas gratuitas de orientação profissional; saiba como participar

O curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo (UPF) tem inscrições abertas para oficinas de orientação profissional. A formação é gratuita e começa nesta quarta-feira (10).
A iniciativa é da Clínica Integrada de Psicologia do Instituto da Saúde (IS/UPF). O objetivo é oferecer um espaço de reflexão a projetos de vida e carreira.
Nos encontros, que acontecerão toda a quarta-feira até 22 de outubro, os participantes terão acesso a atividades práticas e ferramentas de autoconhecimento que permitam explorar interesses, habilidades e opções profissionais.
As vagas são limitadas e o atendimento é aberto a estudantes, trabalhadores e pessoas em transição de carreira.
Como participar
- O que: oficinas de orientação profissional da UPF
- Quando: toda quarta-feira, de 10 de setembro a 22 de outubro
- Horário: das 19h às 21 horas
- Local: Clínica Integrada de Psicologia - I5 — campus 1 da UPF
- Inscrições: neste link
- Contato: em caso de dúvidas, é possível contatar a Clínica de Psicologia pelo Whatsapp (54) 3316-8100; por telefone (54) 3316-8517; ou e-mail psicologia@upf.br.