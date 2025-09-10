UPF abre vagas gratuitas de orientação profissional; saiba como participar

Atendimento é aberto a estudantes, trabalhadores e pessoas em transição de carreira. vegefox.com / stock.adobe.com

O curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo (UPF) tem inscrições abertas para oficinas de orientação profissional. A formação é gratuita e começa nesta quarta-feira (10).

A iniciativa é da Clínica Integrada de Psicologia do Instituto da Saúde (IS/UPF). O objetivo é oferecer um espaço de reflexão a projetos de vida e carreira.

Nos encontros, que acontecerão toda a quarta-feira até 22 de outubro, os participantes terão acesso a atividades práticas e ferramentas de autoconhecimento que permitam explorar interesses, habilidades e opções profissionais.

As vagas são limitadas e o atendimento é aberto a estudantes, trabalhadores e pessoas em transição de carreira.

Como participar