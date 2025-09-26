Educação

Até novembro
Notícia

Universidade de Passo Fundo abre inscrições para programas de residência em saúde

Formações abrangem áreas como Saúde do Idoso, Atenção ao Câncer, Cardiologia, Medicina Veterinária e Odontologia

GZH Passo Fundo

