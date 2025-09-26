Universidade de Passo Fundo abre inscrições para programas de residência em saúde

São ofertadas cinco residências. Bruna Stefani Petri / UPF / Divulgação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) iniciou nesta sexta-feira (26) o período de inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional em Saúde. Os interessados devem se inscrever pelo site da instituição até o dia 6 de novembro.

Os cursos são de especialização lato sensu, realizados em parceria com o Hospital de Clínicas, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital Veterinário da UPF e prefeitura de Passo Fundo. Os residentes recebem bolsa auxílio do Ministério da Saúde no valor de R$ 4.106,09.

São ofertadas as seguintes residências:

Saúde do Idoso : Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição

: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição Atenção ao Câncer : Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social

: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia e Serviço Social Cardiologia : Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia

: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Psicologia Medicina Veterinária : Residência Integrada

: Residência Integrada Odontologia: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

O processo seletivo será composto por duas etapas. A primeira, presencial e de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva com 40 questões, aplicada no dia 30 de novembro, às 9h, no Campus I da UPF.

A segunda etapa inclui prova de títulos para todas as modalidades e arguição oral do memorial descritivo para as áreas de Medicina Veterinária e Odontologia.

