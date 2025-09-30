UFFS recebe duas áreas da União e planeja ampliar cursos de saúde em Passo Fundo

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) de Passo Fundo, no norte do Estado, recebeu oficialmente na última quinta-feira (25) duas áreas pertencentes à União. Os espaços, que somam mais de 20 mil m², foram transferidos à instituição por meio de publicação no Diário Oficial da União.

O anúncio abre caminho para projetos de expansão do campus, incluindo novos cursos na área da saúde e a construção de um ginásio poliesportivo.

Segundo o diretor da UFFS, Jaime Giolo, a área que abrigava o antigo Quartel do Exército foi desmembrada em cinco matrículas. Enquanto a menor delas ficou sob responsabilidade da Polícia Federal, as duas maiores, que juntas chegam a 50 mil m², abrigam a universidade atualmente.

Agora, a instituição passa a contar também com a área de 6.607,97m², onde funciona o prédio histórico de dois andares ocupado pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque (3º BPChq), e com um terreno de 14.094,10m², localizado aos fundos, atualmente coberto por vegetação.

— Essas áreas eram um desejo da universidade desde o início. Depois de muitas negociações, conseguimos avançar em dezembro de 2023, quando tivemos uma audiência com o ministro da Defesa — explica Giolo.

Expansão da área da saúde

Com cerca de 750 estudantes matriculados em diferentes modalidades, a UFFS deu início, neste ano, ao curso de Enfermagem, com 30 alunos. A ideia agora é ampliar a presença na área da saúde com a criação de novos cursos, como Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Psicologia, Fonoaudiologia e Nutrição.

O projeto, que será encaminhado ao Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde, prevê investimentos de cerca de R$ 70 milhões. O valor inclui a construção de prédios e laboratórios especializados.

Além disso, a proposta também contempla a instalação de um ginásio poliesportivo, voltado a atividades acadêmicas e de integração estudantil. O modelo a ser utilizado deve ser um dos dois projetos padronizados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), como afirma Giolo.

— Eles têm um modelo aberto e um fechado. Só precisamos buscar o dinheiro para isso — explica.

Prédio tombado e 3º BPChq

Uma das áreas recebidas inclui o prédio histórico atualmente ocupado pelo 3º BPChq. De acordo com Giolo, será necessária uma negociação para a desocupação e posterior entrada da equipe de engenharia da universidade, respeitando o tombamento do imóvel.

— É um prédio histórico, que vai exigir cuidados específicos, especialmente na preservação da fachada. A ideia é também buscar recursos pela Lei de Incentivo à Cultura para viabilizar a revitalização — destacou.