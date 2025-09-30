Educação

Expansão 
Notícia

UFFS recebe duas áreas da União e planeja ampliar cursos de saúde em Passo Fundo

Doação foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (25). Espaços somam mais de 20 mil m²

Tatiana Tramontina

Repórter

