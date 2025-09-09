Programa de Passo Fundo oferece crédito educacional integral para cursos estratégicos no RS

Lançamento em Passo Fundo aconteceu no Hub Aliança. Atitus / Divulgação

A Atitus Educação e a Fundacred lançaram nesta terça-feira (9), em Passo Fundo, um programa inédito que oferece 100% de financiamento para cinco cursos de graduação: Ciência da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Agronomia. A ideia é formar profissionais em áreas estratégicas para a reconstrução e o desenvolvimento do RS após as enchentes.

Batizado de Futuro+, a iniciativa oferece crédito educacional durante toda a graduação. O estudante não paga mensalidades enquanto estiver cursando e tem o dobro do tempo do curso para quitar o valor, com taxa administrativa de 0,25% ao mês.

Ou seja, quem ingressar em 2026 terá até 2041 para concluir o pagamento, considerando que se tratam de cursos com duração de cinco anos. As aulas são presenciais em Passo Fundo e Porto Alegre.

Inscrições abertas

Serão 400 vagas no primeiro ano e 2 mil ao longo de cinco anos. A seleção é aberta a todos os ingressantes no primeiro semestre de 2026, independentemente da origem escolar. Os cursos disponíveis são:

Engenharia de Produção (Passo Fundo)

Engenharia Mecânica (Passo Fundo)

Engenharia Civil (Passo Fundo)

Agronomia – turno diurno (Passo Fundo)

Ciência da Computação (Porto Alegre)

As inscrições estão abertas até o dia 14 de novembro, pelo site da Atitus. Além de serem aprovados no vestibular, os candidatos devem passar por uma análise de crédito feita pela Fundacred.