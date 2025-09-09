Educação

Reconstrução
Notícia

Programa de Passo Fundo oferece crédito educacional integral para cursos estratégicos no RS

Iniciativa garante 100% de financiamento nas mensalidades, com pagamento após a graduação. São 2 mil vagas para engenharias, computação e agronomia

GZH Passo Fundo

