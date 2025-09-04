Professores de Passo Fundo definem novas mobilizações contra mudança de gratificação da educação especial

Encontro reuniu a categoria após assembleia em 20 de agosto que havia colocado as escolas do município em estado de greve. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Os professores da rede municipal de ensino de Passo Fundo realizaram, na tarde desta quarta-feira (3), uma assembleia para definir ações contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 18/2025, de autoria do Executivo, que altera o pagamento da gratificação a profissionais que atuam na educação especial.

O encontro aconteceu no CTG Lalau Miranda e reuniu a categoria após a assembleia anterior, em 20 de agosto, que havia colocado as escolas do município em estado de greve.

Segundo a diretora do CMP Sindicato, Geniane Dutra, a categoria foi surpreendida por um comunicado do gabinete do secretário de Educação informando que os docentes que participassem da assembleia deveriam informar seus nomes ao RH da prefeitura e teriam o desconto proporcional das horas não trabalhadas.

— Isso nunca aconteceu. Sempre validávamos o dia letivo até a metade da manhã ou da tarde, e depois entregávamos a efetividade com a presença na assembleia, que é um direito garantido no estatuto, inclusive do próprio sindicato. A dúvida agora é como o Executivo vai tratar nossas assembleias daqui para frente — afirmou.

De acordo com Geniane, a mudança da gratificação destinada aos professores que atendem alunos incluídos foi sentida como um "verdadeiro soco no estômago".

— Os professores se qualificam, buscam dar o melhor atendimento e, de contrapartida, têm o corte no salário. Isso indignou muito a categoria.

Nesta quarta-feira (3), a prefeitura enviou à Câmara de Vereadores uma proposta retificativa ao PLC nº 18/2025, ampliando a gratificação destinada aos coordenadores pedagógicos das escolas municipais.

Entre as sugestões, o documento prevê valores que variam conforme o número de alunos matriculados, a possibilidade de mais de um coordenador em instituições maiores e permite o acúmulo da gratificação de coordenação com a de docência.

Ações aprovadas na assembleia

Entre as medidas aprovadas na assembleia estão:

Vigília dos diretores do sindicato no gabinete do prefeito, em data a ser definida, até que haja uma reunião com a gestão municipal

Panfletagem para ampliar a denúncia pública sobre os impactos do projeto

Realização de uma caminhada luminosa, após o horário de trabalho, reunindo professores, pais, estudantes e entidades apoiadoras

Solicitação da mudança do nome da Escola Pública de Música Yamandu Costa

Além disso, também deve ser criado um comando de greve, formado por docentes que vão auxiliar na organização e na visitação de escolas. A paralisação geral, no entanto, não foi aprovada neste momento, mas poderá voltar à pauta em futuras assembleias, dependendo da tramitação do projeto na Câmara.

O que diz a prefeitura

Em nota, o Executivo afirma respeitar o direito constitucional de manifestação, mas solicita ao sindicato que as mobilizações sejam realizadas fora do horário escolar. Confira na íntegra abaixo:

"A Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo reconhece a legitimidade das reivindicações apresentadas pelos profissionais da Rede Municipal de Ensino e reafirma o respeito ao direito constitucional de manifestação.

Ao mesmo tempo, reforça o compromisso da gestão com a garantia do atendimento educacional, assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Para garantir que os alunos não fiquem sem aula regular, a Secretaria solicita ao sindicato que organize suas mobilizações, sempre que possível, fora do horário escolar, de modo a evitar prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem.