Professores de Passo Fundo definem novas mobilizações contra mudança de gratificação da educação especial

Os professores da rede municipal de ensino de Passo Fundo realizaram, na tarde desta quarta-feira (3), uma assembleia para definir ações contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 18/2025, de autoria do Executivo, que altera o pagamento da gratificação a profissionais que atuam na educação especial.
O encontro aconteceu no CTG Lalau Miranda e reuniu a categoria após a assembleia anterior, em 20 de agosto, que havia colocado as escolas do município em estado de greve.
Segundo a diretora do CMP Sindicato, Geniane Dutra, a categoria foi surpreendida por um comunicado do gabinete do secretário de Educação informando que os docentes que participassem da assembleia deveriam informar seus nomes ao RH da prefeitura e teriam o desconto proporcional das horas não trabalhadas.
— Isso nunca aconteceu. Sempre validávamos o dia letivo até a metade da manhã ou da tarde, e depois entregávamos a efetividade com a presença na assembleia, que é um direito garantido no estatuto, inclusive do próprio sindicato. A dúvida agora é como o Executivo vai tratar nossas assembleias daqui para frente — afirmou.
De acordo com Geniane, a mudança da gratificação destinada aos professores que atendem alunos incluídos foi sentida como um "verdadeiro soco no estômago".
— Os professores se qualificam, buscam dar o melhor atendimento e, de contrapartida, têm o corte no salário. Isso indignou muito a categoria.
Nesta quarta-feira (3), a prefeitura enviou à Câmara de Vereadores uma proposta retificativa ao PLC nº 18/2025, ampliando a gratificação destinada aos coordenadores pedagógicos das escolas municipais.
Entre as sugestões, o documento prevê valores que variam conforme o número de alunos matriculados, a possibilidade de mais de um coordenador em instituições maiores e permite o acúmulo da gratificação de coordenação com a de docência.
Ações aprovadas na assembleia
Entre as medidas aprovadas na assembleia estão:
- Vigília dos diretores do sindicato no gabinete do prefeito, em data a ser definida, até que haja uma reunião com a gestão municipal
- Panfletagem para ampliar a denúncia pública sobre os impactos do projeto
- Realização de uma caminhada luminosa, após o horário de trabalho, reunindo professores, pais, estudantes e entidades apoiadoras
- Solicitação da mudança do nome da Escola Pública de Música Yamandu Costa
Além disso, também deve ser criado um comando de greve, formado por docentes que vão auxiliar na organização e na visitação de escolas. A paralisação geral, no entanto, não foi aprovada neste momento, mas poderá voltar à pauta em futuras assembleias, dependendo da tramitação do projeto na Câmara.
O que diz a prefeitura
Em nota, o Executivo afirma respeitar o direito constitucional de manifestação, mas solicita ao sindicato que as mobilizações sejam realizadas fora do horário escolar. Confira na íntegra abaixo:
"A Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo reconhece a legitimidade das reivindicações apresentadas pelos profissionais da Rede Municipal de Ensino e reafirma o respeito ao direito constitucional de manifestação.
Ao mesmo tempo, reforça o compromisso da gestão com a garantia do atendimento educacional, assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Para garantir que os alunos não fiquem sem aula regular, a Secretaria solicita ao sindicato que organize suas mobilizações, sempre que possível, fora do horário escolar, de modo a evitar prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem.
Considerando que, nos últimos 15 dias, os alunos da Rede Municipal já foram dispensados em duas ocasiões em razão de atividades promovidas pelo sindicato, a Secretaria informa que haverá o registro das ausências e o desconto proporcional das horas não trabalhadas, conforme estabelece a legislação vigente."