Educação

Rede municipal
Notícia

Professores de Passo Fundo definem novas mobilizações contra mudança de gratificação da educação especial

Assembleia aconteceu na tarde desta quarta-feira (3) no CTG Lalau Miranda. Entre as aprovações estão vigília no gabinete do prefeito, panfletagem e caminhada luminosa

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS