Mostra Científica reúne centenas de alunos e projetos da rede pública em Passo Fundo

As estudantes Maria Eduarda, Giovana e Sarah apresentam projeto. Rebecca Mistura / Agencia RBS

Passo Fundo sedia nesta terça-feira (16) a etapa regional da Mostra Científica entre escolas da região de abrangência da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), do norte do Estado. Com a temática "Criando Caminhos para a Sustentabilidade", os projetos são inspirados pela COP30, a conferência climática da ONU, que será sediada no Brasil em novembro.

A ação conta com a participação de cerca de 500 estudantes de 32 municípios. O evento ocorre anualmente, promovido pela secretaria estadual da Educação (Seduc). A Mostra acontece no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF).

Nessa etapa, participam os trabalhos classificados nas mostras escolares. Cada escola pôde inscrever até três projetos. Quem superar a fase regional participa da Mostra Científica Estadual, com estudantes de todas as coordenadorias.

Um dos trabalhos que participa da fase classificatória é do 3° do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav), de Passo Fundo. As estudantes apresentaram um estudo sobre moda sustentável.

— Nós construímos uma pesquisa de forma interdisciplinar. Na parte de Artes, confeccionamos as roupas com material reciclável e reutilizável. Depois entrou a Matemática com as medidas e a Biologia, trazendo processos de preservação ambiental — explicou a professora de Artes, Analu Tozzo Auler.

Na mostra, a equipe de seis estudantes se dividiu entre modelos e responsáveis pela apresentação do estande. Os figurinos foram feitos com materiais como jornal, plástico e tecidos para descarte.

— Nosso projeto traz os impactos ambientais da moda, já que a indústria têxtil é uma das mais poluentes do mundo. A gente quer mostrar que existem alternativas sustentáveis também no mundo da moda — explica a estudante Sarah Andrade, 18 anos.

As inscrições para a etapa estadual ocorrem entre os dias 19 a 26 de setembro, por meio de formulário online. A Mostra Científica Estadual, fase final, reunirá os projetos de destaque de todas as regiões do estado.