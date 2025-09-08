Hospital de Clínicas tem vagas abertas na residência multiprofissional; saiba como se inscrever

Programas têm duração de dois anos, com carga horária de 5.760 horas. Hospital de Clínicas / Divulgação

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo tem inscrições abertas para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde. Podem participar profissionais graduados em Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.

Ao todo, são quatro áreas de concentração, sendo elas:

Atenção à Saúde Mental

Atenção Clínica Especializada — Neurologia

Materno Infantil/Neonatologia

Urgência e Emergência/Intensivismo.

Os programas têm duração de dois anos, com carga horária de 5.760 horas (60 horas semanais). A bolsa auxílio, repassada pelo Ministério da Saúde, é de R$ 4.106,09, conforme legislação federal.

Desenvolvidos em parceria com as prefeituras de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, além da Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACD) Passo Fundo, que servem como campos de prática para a formação dos residentes.

Como se inscrever

O processo seletivo será conduzido pela Fundatec e tem edital completo disponível neste site. Veja as informações: