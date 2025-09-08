Hospital de Clínicas tem vagas abertas na residência multiprofissional; saiba como se inscrever

O Hospital de Clínicas (HC) de Passo Fundo tem inscrições abertas para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde. Podem participar profissionais graduados em Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
Ao todo, são quatro áreas de concentração, sendo elas:
- Atenção à Saúde Mental
- Atenção Clínica Especializada — Neurologia
- Materno Infantil/Neonatologia
- Urgência e Emergência/Intensivismo.
Os programas têm duração de dois anos, com carga horária de 5.760 horas (60 horas semanais). A bolsa auxílio, repassada pelo Ministério da Saúde, é de R$ 4.106,09, conforme legislação federal.
Desenvolvidos em parceria com as prefeituras de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano, além da Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACD) Passo Fundo, que servem como campos de prática para a formação dos residentes.
Como se inscrever
O processo seletivo será conduzido pela Fundatec e tem edital completo disponível neste site. Veja as informações:
- O que: inscrições para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas de Passo Fundo
- Até quando: inscrições abertas até 17 de outubro
- Público alvo: profissionais graduados em Enfermagem, Educação Física, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
- Duração: dois anos com carga horária de 60 horas semanais
- Bolsa: R$ 4.106,09
- Dúvidas: podem ser encaminhadas pelo e-mail ensino.pesquisaacademica@hcpf.com.br.