Educação

Novidade
Notícia

Centro de Referência para a Juventude da Cufa deve abrir em outubro em Passo Fundo

Espaço está em reforma no bairro Integração, e vai atender jovens de 15 a 29 anos com reforço escolar, capacitação profissional, atividades esportivas e oficinas culturais

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS