Centro de Referência para a Juventude da Cufa deve abrir em outubro em Passo Fundo

Em últimos ajustes, o Centro de Referência para a Juventude — Reconstrução (CRJ) de Passo Fundo deve inaugurar no mês de outubro. O espaço, no bairro Integração, vai atender jovens de 15 a 29 anos com reforço escolar, capacitação profissional, atividades esportivas e oficinas culturais. O projeto é do governo do Estado, operacionalizado pela Central Única das Favelas (Cufa).
A previsão é que as aulas comecem em até 20 dias. Conforme o coordenador da Cufa em Passo Fundo, Guilherme Barreto, a sede foi reformada e está em fase final de reparos, adequações e pintura. Serão três salas de aula e um pátio para atividades externas.
— Ampliamos a sede de duas para três salas e estamos em fase de contratação da equipe e definição dos cursos técnicos que iremos oferecer. Já ouvimos 1,6 mil jovens e queremos chegar a 2 mil para definir os assuntos — comentou Guilherme.
A pesquisa foi lançada em agosto, na presença do criador da Cufa, MV Bill. A ideia é dar espaço para que os jovens possam votar e escolher os cursos, áreas e assuntos que gostariam de aprender no Centro.
— Faremos uma análise do que for mais votado, para que o Centro seja assertivo na formação técnica e esportiva. Precisamos saber no que eles estão mais interessados, se querem cursos para capacitação no mercado de trabalho, ou querem aprender sobre artes, essas coisas — resume o coordenador.
Pré-enem e oficinas de esporte e música estão garantidas
Alguns assuntos já foram definidos e farão parte da rotina do CRJ em Passo Fundo. Um deles é um curso preparatório para o Enem, que tem provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro.
— Já está definido que teremos aulas pré-enem nas periferias da cidade. Isso acontecerá em parceria com as escolas estaduais e associação de moradores. Será em outubro e em novembro, antes da prova — adianta o coordenador.
Além desta, estão sendo montadas ações itinerantes, que serão ofertadas pela cidade. Veja o que está definido:
- Oficinas esportivas de futebol e artes marciais
- Oficinas culturais de rima e poesia
- Reforço escolar de Língua Portuguesa e Matemática
- Preparativos para o Enem
- Cursos técnicos (temas ainda em definição)
O que são os Centros de Referência para a Juventude
Os Centros de Referência para a Juventude vão atender adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, em locais atingidos pelas enchentes de 2024. Além de Passo Fundo, serão inauguradas unidades em Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo, com capacidade para atender mais de 7 mil jovens por ano.
A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com operacionalização da Cufa Rio Grande do Sul. É uma estratégia de enfrentamento da pobreza e uma política pública voltada especialmente à juventude.