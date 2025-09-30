Centro de Referência para a Juventude da Cufa deve abrir em outubro em Passo Fundo

Espaço funcionará no bairro Integração. André Ávila / Agencia RBS

Em últimos ajustes, o Centro de Referência para a Juventude — Reconstrução (CRJ) de Passo Fundo deve inaugurar no mês de outubro. O espaço, no bairro Integração, vai atender jovens de 15 a 29 anos com reforço escolar, capacitação profissional, atividades esportivas e oficinas culturais. O projeto é do governo do Estado, operacionalizado pela Central Única das Favelas (Cufa).

A previsão é que as aulas comecem em até 20 dias. Conforme o coordenador da Cufa em Passo Fundo, Guilherme Barreto, a sede foi reformada e está em fase final de reparos, adequações e pintura. Serão três salas de aula e um pátio para atividades externas.

— Ampliamos a sede de duas para três salas e estamos em fase de contratação da equipe e definição dos cursos técnicos que iremos oferecer. Já ouvimos 1,6 mil jovens e queremos chegar a 2 mil para definir os assuntos — comentou Guilherme.

A pesquisa foi lançada em agosto, na presença do criador da Cufa, MV Bill. A ideia é dar espaço para que os jovens possam votar e escolher os cursos, áreas e assuntos que gostariam de aprender no Centro.

— Faremos uma análise do que for mais votado, para que o Centro seja assertivo na formação técnica e esportiva. Precisamos saber no que eles estão mais interessados, se querem cursos para capacitação no mercado de trabalho, ou querem aprender sobre artes, essas coisas — resume o coordenador.

Pré-enem e oficinas de esporte e música estão garantidas

Alguns assuntos já foram definidos e farão parte da rotina do CRJ em Passo Fundo. Um deles é um curso preparatório para o Enem, que tem provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro.

— Já está definido que teremos aulas pré-enem nas periferias da cidade. Isso acontecerá em parceria com as escolas estaduais e associação de moradores. Será em outubro e em novembro, antes da prova — adianta o coordenador.

Além desta, estão sendo montadas ações itinerantes, que serão ofertadas pela cidade. Veja o que está definido:

Oficinas esportivas de futebol e artes marciais

Oficinas culturais de rima e poesia

Reforço escolar de Língua Portuguesa e Matemática

Preparativos para o Enem

Cursos técnicos (temas ainda em definição)

O que são os Centros de Referência para a Juventude

Projeto foi lançado em agosto, na presença do rapper MV Bill Eduarda Costa / Agencia RBS

Os Centros de Referência para a Juventude vão atender adolescentes e jovens de 15 a 29 anos, em locais atingidos pelas enchentes de 2024. Além de Passo Fundo, serão inauguradas unidades em Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo, com capacidade para atender mais de 7 mil jovens por ano.