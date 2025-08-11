Uniformes chegam a 16 mil estudantes em Passo Fundo e jovens avaliam itens: "Ajuda na identificação"

Rede estadual de ensino de Passo Fundo recebeu cerca de 16 mil kits para os alunos. Vitor Rosa / Divulgação

Cerca de 16 mil kits de uniformes foram distribuídos para estudantes das 39 escolas da rede estadual de ensino em Passo Fundo, no norte do Estado.

Conforme a coordenadora da 7ª CRE, Carine Weber, só não receberam os estudantes que entraram recentemente nas instituições. A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) informou que segue fazendo o levantamento das faltas, visto que novos alunos são recebidos todos os dias.

— Acreditamos que, após o levantamento e a solicitação, o restante dos uniformes devem chegar ainda neste semestre — disse.

O kit inclui 10 itens por aluno, entre camisetas de manga curta e longa, bermudas, calças, jaquetas e moletons. Para Carine, a mudança tem deixado marcas positivas nas instituições ministradas pelo Estado.

— Os uniformes eram uma solicitação de longa data, tanto das escolas quanto das famílias. Além do sentimento de igualdade que os uniformes entregam, há uma maior segurança no ambiente escolar, pois as peças identificam os estudantes como pertencentes à escola e à rede estadual — afirmou Carine.

O que acham os alunos

Kits incluem camisetas de manga curta e longa, bermudas, calças, jaquetas e moletons. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

A visão de quem está do outro lado é diversa: há quem acredite que a quantidade seja suficiente e quem ainda aguarde receber todo o kit, como é o caso da aluna do terceiro ano do Instituto Cecy Leite Costa, Renata Drebes:

— Eu recebi apenas metade do uniforme, pois ainda não chegou algumas peças para distribuição. Mas as camisetas são boas para o dia a dia e o moletom também é bem quente. A jaqueta poderia ser um pouco mais quente — avalia.

Segundo a Seduc, alunos que realizaram o pedido do uniforme neste ano devem receber as peças ainda no mês de agosto. Outros estudantes também solicitaram tamanhos diferentes.

— Essas trocas já estamos conseguindo ajustar com remanejos internos — afirma Carine.

Entre os pontos positivos da mudança está a praticidade para o dia a dia, sentimento de igualdade e segurança, além das peças serem descritas como confortáveis e próprias para as atividades escolares.

— Ir para a escola sem uniforme, antes, geralmente significava mais liberdade para escolher a roupa, mas também podia gerar comparações entre os estudantes, quem tinha roupas mais novas, de marca ou na moda, sem contar pessoas com vestimentas vulgares no ambiente escolar. Tudo isso podia afetar a autoestima de alguns alunos ou gerar falas — disse Maria Eduarda Moreira de Matos, estudante do Cecy.

— No meu pacote do uniforme vieram todas as peças e na minha visão é totalmente suficiente para o ano letivo. O uniforme contribui muito para a identificação. Facilita muito a minha rotina e é super confortável — afirmou a aluna Alana Vitória de Oliveira.

Kits de inverno, com camisetas de manga longa, moletom e jaqueta, já foram entregues. Rodrigo Ziebell / GVG /Divulgação

