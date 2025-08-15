Protesto mobiliza pais e educadores contra redução de benefício a profissionais da educação especial em Passo Fundo

Pais de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e outras deficiências, professores e representantes da educação se reuniram em frente à prefeitura de Passo Fundo, no norte do Estado, na quinta-feira (14). O grupo protestou contra o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 18/2025 do Executivo que prevê mudanças no pagamento da gratificação para profissionais da educação especial.

Segundo os manifestantes, a proposta reduzirá a remuneração e poderá afetar a permanência de profissionais nessa área. Atualmente, professores que atuam na educação especial podem receber uma gratificação de 40% sobre o salário.

Hoje, mesmo que o educador tenha apenas um aluno com deficiência na turma, ele pode recorrer à Justiça para garantir o benefício. Porém, segundo nota emitida pela secretaria de Educação (confira na íntegra abaixo), esse movimento já gerou mais de 700 processos e pode custar mais de R$ 15 milhões por ano ao município.

O Executivo, então, protocolou o PLC, que propõe substituir o percentual por um valor fixo, pago somente a professores de escolas específicas ou de salas de recursos multifuncionais voltadas exclusivamente para estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades.

"Assim ficam definidos critérios claros, garantindo segurança para todos e valorizando os profissionais que continuarão recebendo, mas a partir de agora, um valor fixo", argumentou a prefeitura, em nota.

No ponto de vista da diretora do CMP Sindicato, Débora de Araújo Soares, o projeto representa um retrocesso.

— Até algum tempo atrás, somente os professores da Escola Olga Caetano Dias, que é a escola de autistas, recebiam essa gratificação. Nós entramos, via judicial, para que todos os professores pudessem receber. Foi feito esse projeto para retirar esse direito que já havíamos conquistado — disse.

Débora também destaca o impacto para a educação inclusiva:

— Muitos professores disseram que, se a lei passar, voltarão para a sala de aula regular. É um ataque à educação inclusiva como um todo. Sem professores valorizados, o trabalho dos monitores e o apoio pedagógico aos alunos podem ser comprometidos. Hoje estamos aqui, com cerca de 500 pessoas, lutando por essa causa — afirma.

Keli de Oliveira e Francesca Iaricci, representantes das mães atípicas, também participaram da manifestação. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Para as representantes das mães atípicas, Keli de Oliveira e Francesca Iaricci, os cortes podem desqualificar a aprendizagem, ensino e desenvolvimento das crianças.

— Professores bem valorizados trazem uma qualificação maior e melhor para atender nossos filhos — afirma Keli.

— Um problema que a gente enfrenta hoje como mães de aluno incluídos é a falta de capacitação dos profissionais. As escolas nem sempre estão preparadas para receber os nossos filhos. É muito preocupante, principalmente se falarmos o motivo disso, que é corte de gastos — conclui Francesca.

O que diz a Secretaria de Educação

"A Secretaria Municipal de Educação informa que o Projeto de Lei Complementar nº 18/2025 busca atualizar as regras da gratificação para professores que trabalham com alunos da educação especial. Hoje, quando um professor tem apenas um aluno especial em alguma turma, ele pode entrar na Justiça e conseguir 40% a mais no salário. Isso já gerou mais de 700 processos e pode custar mais de R$ 15 milhões por ano ao município.

A proposta é que, no lugar desse percentual, seja pago um valor fixo para os professores que trabalham em escolas específicas ou em salas de recursos multifuncionais, voltadas exclusivamente para estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades. Assim, ficam definidos critérios claros, garantindo segurança para todos e valorizando os profissionais que continuarão recebendo, mas a partir de agora, um valor fixo.

O termo “classes especiais” foi mantido apenas para identificar turmas 100% no modelo de Atendimento Educacional Especializado (AEE), como as da Escola Municipal de Autistas Professora Olga Caetano Dias. Esse termo ainda é usado em leis atuais, como a Lei nº 15.451/2020 do Rio Grande do Sul, e garante que esses professores continuem recebendo a gratificação.

A Secretaria destaca que o Município conta atualmente com mais de 350 monitores para atender os alunos que precisam desse suporte nas escolas da rede. Ressalta, ainda, que esta alteração não afetará nenhum serviço especializado prestado às crianças.