Protesto mobiliza pais e educadores contra redução de benefício a profissionais da educação especial em Passo Fundo

Ato aconteceu na tarde de quinta-feira (14) em frente à prefeitura do município. PLC nº 18/2025 propõe substituir a gratificação de 40% sobre o salário para um valor fixo

Tatiana Tramontina

Repórter

