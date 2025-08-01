Programa de crédito educacional tem inscrições abertas para cursos de graduação em Passo Fundo

Iniciativa foi lançada em 21 de julho. Atitus Educação / Comunicação

Ao menos quatro cursos de graduação do campus Passo Fundo da Atitus Educação terão 100% de crédito educacional e estão com inscrições abertas. A iniciativa é uma parceria da instituição de ensino com a fundação sem fins lucrativos Fundacred.

A medida vale para cursos considerados estratégicos para a reconstrução e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Eles são: Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e Agronomia (diurno). No campus de Porto Alegre, as vagas são para o curso de Ciências da Computação.

No primeiro ano, serão ofertadas 400 vagas, com previsão de 2 mil ao longo dos próximos cinco anos. A iniciativa, que leva o nome de Futuro+, permite que o aluno não pague mensalidades durante a graduação, tenha o dobro do tempo do curso para quitar o valor e conte com taxa administrativa de 0,25% ao mês.

— O Futuro+ vem para contribuir com a retomada econômica do Estado, principalmente após as enchentes de 2024. É uma solução capaz de transformar vidas e atender às demandas do mercado — disse Eduardo Capellari, presidente da Atitus Educação.

O programa é vinculado ao CredIES+, modelo de crédito educacional gerido pela Fundacred, fundação sem fins lucrativos com mais de 50 anos de atuação.

— Estamos inaugurando uma nova etapa com um modelo mais equitativo de acesso ao ensino superior, que responde às urgências sociais e impulsiona a regeneração do nosso Estado — destacou Nivio Lewis Delgado, presidente da Fundacred.