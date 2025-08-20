Professores municipais entram em estado de greve contra fim de benefício na educação especial

Professores da rede municipal de ensino de Passo Fundo paralisaram as atividades e saíram em protesto na manhã desta quarta-feira (20). A categoria é contrária ao Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 18/2025, proposta do Executivo que prevê mudanças no pagamento da gratificação para profissionais da educação especial.

O projeto quer derrubar a possibilidade de que os docentes da rede municipal que atuam na educação especial recebam gratificação de 40% sobre o salário quando há alunos com deficiência na turma. Hoje, para ter acesso ao benefício, os profissionais precisam entrar com pedido na Justiça.

Leia Mais Protesto mobiliza pais e educadores contra redução de benefício a profissionais da educação especial em Passo Fundo

Os professores, porém, entendem que, se a lei for aprovada, isso reduzirá a remuneração e pode afetar a permanência de profissionais na área.

O argumento da Secretaria Municipal de Educação (SME) para o projeto tem a ver com gastos na remuneração dos professores. Segundo a prefeitura, esse movimento já gerou mais de 700 processos e pode custar mais de R$ 15 milhões por ano ao município.

A proposta do Executivo é substituir o percentual por um valor fixo, pago somente a professores de escolas específicas ou de salas de recursos multifuncionais voltadas exclusivamente para estudantes com deficiência, transtornos do desenvolvimento ou altas habilidades.

Em assembleia na manhã desta quarta-feira, o CMP Sindicato, que representa a categoria, decidiu entrar em estado de greve — ou seja, situação para alertar sobre a possibilidade de paralisar as atividades totalmente e indicar insatisfação sobre a proposta.

O projeto de lei vai ser votado na sessão da Câmara de Vereadores desta quarta-feira (20).

O que diz a prefeitura

Em nota, a SME disse que respeita a manifestação do sindicato dos professores do município e está disposta a avançar no diálogo e buscar soluções que atendam às necessidades da categoria. Leia na íntegra:

"A Secretaria de Educação de Passo Fundo respeita a manifestação do sindicato dos professores do município, CMP, e reconhece a importância do diálogo para resolver as questões pendentes.

A mensagem de retificação ao Projeto de Lei Complementar 18-2025 demonstra a disposição de avançar no diálogo e buscar soluções que atendam às necessidades da categoria.

Impacto da Manifestação

Na manhã de hoje, em virtude do protesto da categoria, foi registrado o seguinte impacto nas escolas municipais:

29 escolas pararam parcialmente

7 escolas não pararam

38 escolas pararam totalmente

A Secretaria de Educação reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e com o bem-estar dos professores e alunos da rede municipal.