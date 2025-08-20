MP capacita educadores de Passo Fundo para identificar sinais de radicalização entre jovens

Na tarde desta quarta-feira (20), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) promoveu uma capacitação para que educadores de Passo Fundo possam identificar sinais de radicalização e violência extrema entre crianças e adolescentes no ambiente digital. O encontro contou com cerca de cem participantes.

A ação foi realizada pelo Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (Nupve). Criado em outubro de 2024, o grupo busca alertar e orientar a rede de proteção — formada por educadores, assistentes sociais e forças de segurança.

— A gente conversa com a comunidade, mostra para as pessoas que elas não estão sozinhas, que o Ministério Público está ao lado delas e que o nosso objetivo é prevenir que outros atos lesivos ocorram — explica o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira.

Através do projeto "Sinais", o Nupve apresenta aos educadores os principais indícios que adolescentes podem manifestar durante o processo de radicalização.

— Quando falamos sobre o mundo digital, a ideia que surge é que precisamos criar um monte de barreiras digitais, com cyber patrulhamento, para fazer o controle. Na verdade, a gente busca o mais simples, que é reforçar aquilo que o humano sempre fez: cuidar de humanos — pontua o procurador.

Ação é promovida pelo Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (Nupve) do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Tatiana Tramontina / Agencia RBS

A ação aconteceu no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo (UPF) e contou com a participação de mais de cem educadores. Entre eles estava Lays Bento, orientadora na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Eulina Braga.

— Essa capacitação é essencial. Muitos alunos passam mais tempo com a gente na escola do que em casa com os pais. Às vezes, é muito mais fácil para nós, como escola, percebermos algum sinal do que os pais. Como o próprio procurador falou, nem sempre quando estão em casa estão seguros, porque muitos pais podem não perceber os sinais — avalia.

Já para a diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Siloé Rocha Bordignon, Tatiana Cassel Trindade, o excesso de tela prejudica o desenvolvimento da criança:

— Muitas famílias ainda não têm esse entendimento. Temos que capacitar também esses pais para que entendam o quanto isso é prejudicial.

Somente neste ano, o grupo já realizou mais de 70 capacitações pelo Estado, atingindo cerca de 7 mil pessoas. Nesta quinta (21) e sexta-feira (22), o Núcleo promove encontros em Estação, Getúlio Vargas e Tapejara.

