Hospital de Passo Fundo tem vagas para curso técnico em enfermagem; saiba como se inscrever

Formação é presencial e inclui estágio prático. Ana Paula Koenemann / Comunicação HSVP

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) tem inscrições abertas para o curso técnico em enfermagem. A turma extra começa as aulas em 25 de agosto.

Podem se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano. A formação é presencial e inclui estágio prático nas unidades assistenciais do hospital.

A formação tem mensalidades de R$ 390, com possibilidade de concorrer a bolsas de estudo que podem chegar a 100%, conforme descrito em edital.

Como se inscrever