Hospital de Passo Fundo tem vagas para curso técnico em enfermagem; saiba como se inscrever

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) tem inscrições abertas para o curso técnico em enfermagem. A turma extra começa as aulas em 25 de agosto.
Podem se inscrever candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano. A formação é presencial e inclui estágio prático nas unidades assistenciais do hospital.
A formação tem mensalidades de R$ 390, com possibilidade de concorrer a bolsas de estudo que podem chegar a 100%, conforme descrito em edital.
Como se inscrever
- O que: curso técnico em enfermagem do HSVP
- Envio da documentação para concorrer a bolsas: até 12 de agosto
- Início das aulas: 25 de agosto
- Onde se inscrever: através deste site ou presencialmente na Secretaria da Escola (Rua Paissandú, nº 1314)
- Informações: (54) 99137-5301.