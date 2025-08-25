Educação

Escola de Caseiros volta às aulas com detector de metais após agressão a professora

Ataque aconteceu na quinta-feira (21), quando adolescente de 14 anos feriu a educadora na mão com uma faca

Rebecca Mistura

Repórter

