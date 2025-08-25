Escola de Caseiros volta às aulas com detector de metais após agressão a professora

Escola municipal retomou atividades nesta segunda (25). Prefeitura de Caseiros / Divulgação

As aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues de Souza, do município de Caseiros, no norte gaúcho, foram retomadas nesta segunda-feira (25). As atividades ficaram suspensas na última sexta (22) depois que uma aluna agrediu uma professora.

A escola adquiriu um detector de metais manual, que será operado por um guarda contratado para fazer a segurança na entrada da escola.

O ataque aconteceu na quinta-feira (21), quando uma adolescente de 14 anos feriu a educadora na mão com uma faca. O episódio ocorreu durante a aula, em uma sala do oitavo ano.

Segundo a secretária municipal de Educação, Joseane Gireli Catapan, psicólogas acompanham o retorno letivo. O apoio e as novas medidas de seguranças foram definidas em reunião entre pais, polícia e comunidade escolar na sexta-feira.

— As psicólogas do município estão aqui para receber e apoiar os alunos. Também será feito um trabalho em cada turma, de acolhimento e diálogo, incentivando a parte afetiva e contra a violência dos estudantes — diz Joseane.

Segundo a diretora da instituição, Renata Sabedote, não havia relatos prévios de comportamentos agressivos da estudante. A professora, porém, recebeu uma ameaça na quarta-feira (20), dia anterior à agressão.