Educação básica de qualidade: pilar fundamental para o futuro

Por Jonir Dalbosco, diretor do Integrado UPF

Em um mundo em constante transformação, a qualidade da educação básica é essencial para preparar indivíduos críticos, autônomos e capazes de atuar de forma protagonista na sociedade. O Centro de Ensino Médio Integrado UPF, com mais de 35 anos de trajetória, representa um modelo sólido e inovador de ensino que acolhe e transforma.

Localizada no campus I da Universidade de Passo Fundo (UPF), a Escola oferece uma proposta pedagógica que vai além dos conteúdos tradicionais. Ao valorizar o sentimento de pertencimento e a vivência de experiências práticas, o Integrado UPF estimula o autodesenvolvimento, a responsabilidade e a autonomia dos estudantes.

A infraestrutura privilegiada inclui acesso a laboratórios de física, biologia, química, nutrição, morfologia e simulação realística, além de bibliotecas, Mundo da Leitura, brinquedoteca, complexos esportivos e espaços ao ar livre que enriquecem o cotidiano escolar. O ensino de línguas estrangeiras (inglês e espanhol), em turmas reduzidas, e a oferta de artes (plástica, cênica ou musical) permitem a personalização da trajetória estudantil.

Já as trilhas formativas, orientadas por professores em diálogo com as unidades acadêmicas da Universidade, incentivam a criatividade e a busca autônoma do conhecimento, fortalecendo a integração com o ensino superior desde cedo. Aliado a isso, a avaliação contínua e formativa, baseada em menções, permite um acompanhamento mais humano e eficaz do desenvolvimento de cada aluno.

Outro aspecto fundamental nos dias de hoje é a segurança, por isso o transporte exclusivo, o atendimento individualizado a estudantes e famílias, bem como a diversidade de eventos pedagógicos e culturais, contribuem para um ambiente de aprendizado acolhedor e estimulante. Tudo isso se reflete em resultados de excelência em exames como o Enem, vestibulares e, posteriormente, na vida acadêmica e profissional dos estudantes.

A trajetória do Integrado UPF comprova que investir em uma educação básica de qualidade é investir no futuro. É por meio de um ensino que acolhe e de experiências que transformam que formamos cidadãos preparados para os desafios do mundo contemporâneo.