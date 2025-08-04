Educação

Ano letivo retomado
Notícia

Cerca de 17 mil estudantes voltam às aulas nas escolas estaduais de Passo Fundo

Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), todos os uniformes já foram entregues aos estudantes

Rebecca Mistura

Repórter

