Cerca de 17 mil estudantes voltam às aulas nas escolas estaduais de Passo Fundo

O ano letivo da rede estadual retornou nesta segunda-feira (4) com a volta de cerca de 17 mil estudantes às 39 escolas de Passo Fundo. Além dos alunos, mais de dois mil professores e funcionários também retomaram às atividades.
Para o retorno, os alunos receberam os kits de uniformes previstos aos estudantes da rede estadual. Até junho, a entrega estava pendente em 12 escolas da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que abrange 123 instituições.
A orientação é que os alunos já passem a utilizar as peças. Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), os uniformes serão de uso obrigatório após a definição de orientações junto às escolas.
Já nas escolas municipais, as aulas voltam nesta terça-feira (5). Mais de 18 mil alunos retornam às atividades em 74 instituições do município. Professores e equipes pedagógicas passaram por formação continuada e trabalharam na organização de espaços físicos e pedagógicos aos alunos.
Na rede particular, torno de 10 mil estudantes retornam entre esta segunda e terça-feira na educação infantil, ensino fundamental e médio, além das faculdades.