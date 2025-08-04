Cerca de 17 mil estudantes voltam às aulas nas escolas estaduais de Passo Fundo

EENAV é uma das escolas com o maior número de alunos. Rebecca Mistura / Agencia RBS

O ano letivo da rede estadual retornou nesta segunda-feira (4) com a volta de cerca de 17 mil estudantes às 39 escolas de Passo Fundo. Além dos alunos, mais de dois mil professores e funcionários também retomaram às atividades.

Para o retorno, os alunos receberam os kits de uniformes previstos aos estudantes da rede estadual. Até junho, a entrega estava pendente em 12 escolas da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que abrange 123 instituições.

A orientação é que os alunos já passem a utilizar as peças. Conforme a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), os uniformes serão de uso obrigatório após a definição de orientações junto às escolas.

Já nas escolas municipais, as aulas voltam nesta terça-feira (5). Mais de 18 mil alunos retornam às atividades em 74 instituições do município. Professores e equipes pedagógicas passaram por formação continuada e trabalharam na organização de espaços físicos e pedagógicos aos alunos.