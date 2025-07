Sem celular, escolas reinventam o recreio: "Depois de anos, a gente viu os alunos em grupo conversando"

Com o uso restrito dos celulares nas escolas, o intervalo voltou a ser sinônimo de interações presenciais. A mudança, imposta no início do ano letivo, desafia as instituições de Passo Fundo a repensar o espaço do recreio, criando ambientes que estimulem a socialização e o bem-estar dos estudantes.

Na prática, o que se vê na Região Norte do RS são quadras mais movimentadas, jogos de tabuleiro reaparecendo e até espaços de leitura sendo redescobertos. Algumas escolas apostam em jogos coletivos e música.

É o caso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arlindo Luís Osório, que implementou o projeto "Recreio Orientado". A iniciativa envolve canções, brincadeiras e até uma rádio comandada pelos próprios alunos.

Nas ondas do rádio

Batizada de "Rádio Recreio", a estação toca músicas e divulga recados enquanto os estudantes aproveitam o intervalo. Uma logomarca foi criada especialmente para o projeto, que ganhou apoio de professores, alunos e da comunidade escolar.

— A rádio é conduzida por alunos do 8º ano. Já no saguão, os estudantes encontram jogos de tabuleiro, livros, gibis, Uno e muitos também pintam os famosos Boobie Goods — conta a diretora do colégio, Taciane Locatelli Vargas.

A escola atende cerca de 450 estudantes e divide o recreio em três ambientes. Para Taciane, o clima ficou mais tranquilo sem a presença dos celulares:

— No começo foi difícil, os alunos queriam usar o celular para tudo. Mas agora estão aprendendo a trabalhar em dupla, a conversar mais, a criar soluções.

Além da rádio e do espaço de jogos, o ginásio da escola também virou palco de brincadeiras coordenadas por um grupo de cerca de 10 alunos das séries finais, que formaram uma representação estudantil.

— No início todo mundo achou horrível essa mudança. Mas fomos percebendo que tinham coisas melhores do que ficar no celular. Se não tivessem proibido os celulares, a representação estudantil não existiria, e com esse grupo fiz vários novos amigos — afirma a aluna do 8º ano, Lauren da Rosa Schmitt.

— A representação estudantil juntou bastante a gente. Muitas pessoas da minha sala perdiam conteúdo por causa do celular — complementa a colega, Lauren de Oliveira.

"A escola voltou a ser viva"

No Instituto Estadual Cardeal Arcoverde, a ausência do celular fez com que o recreio voltasse a ser um momento de troca real. Para isso, a escola preparou um espaço no hall de entrada da escola com mesas, estantes recheadas de jogos de tabuleiro, caixas com papel para desenho, materiais para pintura e quebra-cabeças.

Foi emocionante. Depois de anos, a gente viu os alunos sentados em grupo, conversando, rindo, se olhando. A escola voltou a ser viva no recreio. SALETE BOLDORI VASSOLER Diretora escolar

A iniciativa se estende também para o turno integral, onde há outras opções de jogos e espaço para permanência. A diretora conta que, com o tempo, os alunos passaram a interagir mais, cumprimentar os colegas e explorar locais da escola que antes passavam despercebidos.

— Muitos dizem "Eu nem sabia que tinha isso na escola". Mas, claro, eles só olhavam para um quadradinho que tinham na mão. Foi um processo que a gente foi construindo desde o primeiro dia de aula. Substituímos o celular por coisas que vão acrescentar na vida deles, que vão desenvolver a mente — disse Salete.

Abertos ao diálogo

Na Escola Menino Deus, a diretora Márcia Mucini conta que a retirada do celular também exigiu escuta e preparo da equipe. A instituição trouxe psicólogos e profissionais da área de tecnologia para conversar com os alunos, buscando criar uma cultura de uso consciente e não apenas para impor regras.

Com a nova rotina, surgiram momentos que exigiram mediação emocional, mas também mais diálogo entre os estudantes.

A tela é passiva. Já a presença, o contato, exige escuta, exige empatia. MÁRCIA MUCINI Diretora

Para ocupar os intervalos, a escola disponibilizou brinquedos dirigidos, como cubo mágico e materiais lúdicos. A interação com os cubos, por exemplo, se estende até o fim do dia, quando os alunos aguardam os pais: um ensina o outro, compartilhando estratégias.

Além disso, a escola estimula a leitura com aplicativos que monitoram o desempenho dos estudantes. Os chamados "cota diamante", com alto percentual de leitura, incluem crianças desde a educação infantil até o ensino médio.

— De início foi um choque, porque estávamos acostumados a ter ele (o celular) como auxílio, principalmente durante as aulas. Mas, acredito que sem o celular a gente está tendo um foco muito maior. No recreio, a interação entre os colegas está muito melhor — conta a aluna Luana Maraschin Benin, de 17 anos.

Entre as atividades oferecidas está o cubo mágico. Escola Menino Deus / Divulgação

Com o passar dos meses, a falta do aparelho foi substituída por novas formas de entretenimento, como afirma Enzo Mazzon, de 17 anos:

— No recreio pegamos bolas para jogar e colocamos músicas. Conseguimos nos adaptar a um momento sem celular, para um ambiente onde a gente consiga se divertir e que seja mais saudável — disse.